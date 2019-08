Greta Thunberg til Aftenposten: - Trump må lytte til vitenskapen

– Mitt budskap til President Donald Trump er at han må lytte til vitenskapen, men det gjør han åpenbart ikke, sier Greta Thunberg til Aftenposten.

Den unge svenske klimaaktivisten gikk i land på Manhattan onsdag ettermiddag. Hun ble møtt av et enormt presseoppbud og jublende folkemengder. Vi spør henne hvilket budskap hun har med til president Trump, nå som hun er i hans hjemby.

– Alle spør meg om Trump, sier Thunberg.

– Hvis ingen har vært i stand til å overbevise ham om klimakrisen og hvor kritisk det er, hvordan skal jeg klare å gjøre det? Så jeg kommer til å fokusere på å spre kunnskap og oppmerksomhet, sånn at folk flest forstår hvor stort og viktig dette temaet er.

Thunberg var fortsatt litt ør etter den lange reisen over Atlanterhavet i seilbåt.

– Dette er overveldene. Bakken rister fortsatt under beina mine sier, sa Thunberg.

Hun fortalte at hun ikke hadde vært sjøsyk på hele reisen, og at det var fantastisk å oppleve havet på denne måten.

ANDREW KELLY / X02844

To ukers tur

Seilbåten Malizia II har brukt to uker på å krysse fra Norfolk i England. Den ble eskortert inn til havna på Manhattan av en stor flåte båter.

Thunberg gikk på land med skiltet med ordene «Skolstrejk för klimatet» under armen, og blir møtt av en stor folkemengde, syngende barn og hundrevis av pressefolk fra hele verden.

– Til alle aktivister som kjemper hver dag: Dette er en global krise, og hvis vi ikke kan jobbe sammen vil vi ikke klare dette, sa hun.

Craig Ruttle / FR61802 AP

Mottatt som en rockestjerne

Thunberg ble mottatt som en rockestjerne i New York. Fotografer og pressefolk sprang rundt og knuffet om plassen, mes flokker av barn og unge ropte: «Vi elsker deg Greta!».

FN hadde sendt ut 17 seilbåter som velkomst – et for hvert av verdensorganisasjonens bærekraftsmål. Malizia II kom inn gjennom The Narrows, stredet mellom Brooklyn og Staten Island som er forbundet med Verrazano Bridge. På veien til Manhattan passerte seilbåten Frihetsgudinnen og Ellis Island i New York Bay, før den la til havn ved North Cove Harbour.

Thunberg skal nå bruke noen dager på å hvile etter den lange strevsomme reisen.

– Jeg gleder meg til å vaske meg ordentlig! sa Thunberg.

Under overfarten har de ikke hatt bad eller toalett, kun en plastbøtte til å gjøre sitt fornødne.

Christina Pletten

Brukte 330 timer

– Dette var en fantastisk velkomst, sa kaptein Boris Herrmann.

Han fortalte at Maliza II har brukt 330 timer på turen, med en gjennomsnittsfart på 11.2 knop. De har gjennomført den helt uten bruk av fossilt brennstoff.

– Veldig få kunne klart denne turen. Vi er stolte av deg, sa han til Thunberg.

Christina Pletten

Illiana Walsingham var en av dem som ventet i timesvis for å få et glimt av Greta.

– Jeg har vært klimaaktivist i fire år. Dette er en verdensomspennende bevegelse, og Greta lever opp til budskapet sitt. Hun er et forbilde, fortalte Walsingham.

Christina Pletten

Mobiliserer for konfrontasjon

Klimaorganisasjoner og unge aktivister mobiliserer nå i verdensbyen for en direkte konfrontasjon med globale ledere.

– Vi skal sørge for at verdenslederne har alle øyne på seg så de ikke kan ignorere denne krisen, sa Thunberg.

Om drøye tre uker begynner FNs hovedforsamling. FN-uken skal innledes med taler av USAs president Donald Trump og Brasils president Jair Bolsonaro. De to mektige statslederne er allierte populister som har uttrykt sterk motstand mot klimapolitikk. Begge har aktivt motarbeidet tiltak for å redusere utslipp og verne naturområder mot avskoging og utbygging.

Thunberg skal være med på flere av FNs arrangementer her i New York. Det er først et ungdomsmøte om klima 21. september, og deretter klimatoppmøte to dager senere. 20. september er det en global klimastreik, og Thunberg skal aksjonere utenfor FN-bygget.

Klimaaktivisten har tidligere talt mange steder i Europa, inkludert for italienske og franske folkevalgte, på World Economic Forum i Sveits og på folkemøter i Berlin, London og flere andre steder.

Christina Pletten

15-årige Allesandro Dal Bon skal også delta i den globale streiken 20. september. Han var en av dem som hadde møtt opp for å ønske Thunstad velkommen.

– Greta er en av grunnene til at jeg streiker. Vi hadde ikke vært her uten henne, sier han.

Han sier Greta Thunberg har løftet klimasaken gjennom sitt engasjement.

– Jeg vil gjerne sette meg ned sammen med Trump og snakke med ham. Jeg håper at han vil begynne å høre på oss. Kanskje jeg kan overtale ham, sier Dal Bon.

Fakta: Dette er Greta Thunberg Thunberg er en 16 gammel svensk jente som begynte å streike for klima foran riksdagen hjemme i Stockholm. Hun har inspirert skoleungdom over hele verden til å streike for klimaet. Thunbergs familie har vært åpen om at hun har autisme. Hun er nominert til Nobels fredspris. Vinneren kunngjøres i Oslo i oktober.

ANDREW KELLY / X02844

Tøff overfart

Thunberg hadde en tøff overfart, med høye bølger og sterk vind, ifølge twittermeldingene til den unge svensken. Maliza II ble ført over Atlanteren av den monegaskiske prinsen Pierre Casiraghi, sammen med den tyske seileren Boris Herrmann. Båten er 18 meter lang, har solcellepanel og strømproduserende undervannsturbiner. Den har tatt seg til New York med vind, sol og bølger som energikilder.

Det tok Thunberg, faren Svante og resten av Team Maliza to uker fra den britiske havnebyen Plymouth til North Cove Marina på Manhattan. Turen er på 3000 nautiske mil.

Thunbergs team har fått kritikk for å ha fremstilt reisen som klimanøytral, fordi det skal flys inn et nytt mannskap til New York som skal frakte båten tilbake.

MIKE SEGAR / X90033