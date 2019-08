Reuters: FBI gransker ødelagte kameraer ved Epsteins celle

Kameraene var rettet mot blant annet Epsteins celle, der han ble funnet død 10. august. En politikilde opplyser at kameraene er sendt til Quantico i delstaten Virginia, der en av FBIs hovedkontorer for kriminaletterforskning ligger, skriver Reuters.

Verken USAs justisdepartement, FBI og USAs føderale fengselsbyrå, som samtlige etterforsker dødsfallet, ønsker å kommentere saken.

66-åringen satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke. Så ble han funnet død i høysikkerhetsfengslet.

Den føderale fengselsetaten sa raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv. Den fikk medhold av rettsmedisineren i New York. Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

Både president Donald Trump, tidligere president Bill Clinton og Storbritannias prins Andrew har tidligere vært venner med Epstein.

En av Epsteins forsvarere hevdet at Epsteins skader tyder på at han ble drept – ikke at han begikk selvmord.

Milliardærens antatte selvmord har ført til skarp kritikk av fengselet som hadde ansvaret for ham. Fengselsdirektøren er overført til en annen stilling, og to voktere er permittert i kjølvannet av dødsfallet.