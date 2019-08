Tyske tenåringer reddet fra slaverilignende forhold i Romania

Denne uken stormet væpnet politi en gård i Viseu de Sus nord i Romania, der et tysk par startet «Projekt Maramures» for vanskeligstilte barn for 15 år siden.

Paret og fire andre rumenere anklages nå for å ha holdt barna og tenåringene i slaverilignende forhold, ved å ha brukt «barbariske metoder som grenser til tortur», ifølge påtalemyndigheten.

– De ble ydmyket, tvunget til å utføre utmattende fysisk arbeid, ble nektet mat og slått gjentatte ganger, sier den rumenske påtalemyndigheten.

Rundt 15 familier deltok i programmet, som ifølge dets nettsted tilbyr utdanning og rekreasjon i naturen. Familiene betalte rundt 600 dollar i måneden per barn. Senteret ligger i et av de fattigste regionene i et av de fattigste EU-landene.

Motstridende

20 unge mellom 12 og 18 år befant seg i programmet da politiet utførte razziaen. Minst én av dem har tilbakevist anklagene.

– Slaveri? Vi matet husdyr. Det er ikke tungt arbeid. Vi spiste i tillegg så mye vi ville. Jeg har lagt på meg 11 kilo på tre måneder, sier Jonelle Kooi, som bor hos en vertsfamilie, til rumenske Digi24.

Men minst fire andre har imidlertid fortalt om brutale kår, blant dem en ung jente som sier hun ble tvunget til å bruke en spiral.

Tyske myndigheter sier de ikke har hatt opplysninger om slike forhold ved senteret.

Nazislagord

Journalisten Vasile Dale, som er fra nærområdet, skrev i 2006 om anklager om overgrep.

– Det var som et marked. Da minibussen med tyske barna dukket opp, valgte bekjente av dem som transporterte dem, de minst problematiske barna. Resten ble sendt til senteret, sier Dale.

– Da jeg snakket til den tyske mannen, ble jeg sjokkert. Hans slagord var «arbeid setter deg fri», et slagord brukt ved naziregimets konsentrasjonsleirer under krigen, sier Dale.

Den tyske mannen er pågrepet, sammen med fire andre rumenere. Hans kone og to andre ansatte er under etterforskning.