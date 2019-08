Geriljasoldatene la ned våpnene etter 50 års krig. De ble lovet et vanlig liv. Nå vender stadig flere tilbake til jungelen.

Frykten for at fredsavtalen i Colombia skal kollapse, økte torsdag etter at tidligere Farc-ledere la ut en video på Youtube der de oppfordrer til ny geriljakrig. Kommandant Iván Márquez sa i videoen at de nå vil «fortsette geriljakampen som svar på regjeringens svik».

– Det er svært beklagelig at FARCs tidligere forhandlingsleder gjenopptar våpnene. Det sender et negativt signal til det colombianske samfunnet og det overveldende flertallet av tidligere FARC-soldater som ønsker fred og som støtter opp om fredsprosessen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten.