Spenningen mellom demonstranter og kinesiske myndigheter har tilspisset seg. Demonstrasjonene, som har foregått i relativt rolige former de siste ti dagene, skal ha eskalert da kinesiske myndigheter lørdag løslot en ansatt ved det britiske konsulatet.

Demonstranter har de siste dagene protestert mot arrestasjonen.

Kina: – Han har erkjent

Simon Cheng har sittet i arrest for 15 dager. Politiet i Shenzen har begrunnet arrestasjonen med at Cheng skal ha foretatt seg noe som bryter med kinesiske lover om offentlig sikkerhet.

Ved løslatelsen oppga politiet at Cheng har erkjent å ha forholdt seg slik han er anklaget for. Det er ingen opplysninger om han fikk mulighet til å forsvare seg i retten mot anklagene.

Cheng er nå hjemme hos sin familie i Hongkong, ifølge familien. Britiske myndigheter har gitt uttrykk for at løslatelsen er mottatt med tilfredshet.

– Demokrati eller død

T-banestasjoner ble stengt rundt Kwun Tong, et tettbefolket område i den kinesisk styrte byen øst for Kowloon-halvøyen, men demonstranter fylte likevel gatene.

På en vegg ble det sprayet følgende slagord: «Gi meg demokrati eller gi meg død».

Den kinesiske regjeringen har uttalt at demonstrantene «utgjorde en alvorlig trussel mot alles sikkerhet (...) Etter gjentatte advarsler brukte politiet tåregass og et minimum av maktbruk for å spre demonstrantene», heter det.