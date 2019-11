Tyrkia startet denne uken en aksjon for å kaste ut nærmere 1000 tilfangetatte utenlandske IS-medlemmer. Tyrkias problem har vært at ingen land har villet ta ansvar for de tilfangetatte IS-medlemmene og mandag støtte de umiddelbart på problemer.

En av mennene de ønsket å bli kvitt, har blitt stående fast i grenseområdet mellom Tyrkia og Hellas i flere dager. Han ble sendt ut av Tyrkia ved Pazarkule grensestasjon mandag denne uken, men nektet innreise til Hellas.

Greske myndigheter skal ikke ha funnet mannens navn i noen av databasene de selv har eller i databaser som benyttes av «tilknyttede land». Derfor ba grekerne mannen om å gå tilbake til Tyrkia. Der ble han imidlertid nektet å komme inn.

Dermed ble han stående i ingenmannsland. Torsdag ble det klart at USA skal ta over ansvaret for mannen. Men fredag formiddag melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at han fortsatt befinner seg i ingenmannslandet på grensen.

Mangler gyldig pass

Mannens fulle identitet er ikke blitt offentliggjort, men han er blitt navngitt som Muhammed Darwis B. av det tyrkiske nyhetsbyrået Demiroren.

– Han er en 39 år gammel amerikansk statsborger som stammer fra Jordan. Han hadde et amerikansk pass da vi sendte ham mot den greske grensen, sier en kilde i det tyrkiske innenriksdepartementet til Aftenposten.

Han skal ha motsatt seg å bli sendt til USA og ba om å bli sendt til Hellas i stedet, har en tyrkisk tjenestemann opplyst til nyhetsbyrået AFP.

Mannen fikk sove i en bil som tilhører tyrkiske myndigheter. De ga ham også noe mat og drikke, opplyser en kilde hos de lokale tyrkiske myndighetene til Aftenposten.

Han ble filmet av en tyrkisk TV-stasjon mens han vinker til dem fra ingenmannsland.

Erdogan: – Ikke vårt problem

Torsdag opplyste en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet at USA hadde sagt seg villig til å ta imot det mistenkte IS-medlemmet.

– Etter at vi har fått garantier om at han vil få reise til USA og at han vil få utstedt de nødvendige papirene, så har vi startet de nødvendige prosedyrene for å sende ham til USA, sier departementet ifølge Reuters.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus onsdag, sier Tyrkia vil fortsette å deportere IS-krigere selv om Tyrkia ikke har fått klarsignal fra mottagerlandet.

– Vi vil fortsette å sende dem ut, uansett om andre land vil ta imot dem. Det er ikke vårt problem, sa Erdogan tidligere i uken ifølge The Guardian.

Innenriksdepartementet sa de torsdag ville deportere en brite og syv tyskere.

Dansk IS-kriger kan snart være en fri mann

Tyrkia sendte mandag også et IS-medlem til Danmark. Han ankom Danmark i rullestol, angivelig fordi han ble skadet under et bombeangrep i Raqqa.

Ahmed el-Haj reiste til Syria i 2013 og ble etter hvert med i IS. Han gjorde seg bemerket ved å delta i en video der flere danske IS-medlemmer skyter på blink med automatvåpen. Det oppsiktsvekkende var at blinkene var bilder av kjente danske politikere.

I videoen skal Ahmed al-Haj ha sagt at «de vantro» måtte rammes med sverd, geværer eller rakettkastere.

Dansk påtalemyndighet har blant annet siktet al-Haj for drapstrusler etter terrorlovgivningen og fremstilte ham for varetektsfengsling like etter ankomsten til Danmark.

Myndighetene kan imidlertid få problemer med å tiltale ham for medlemskap i en terrorgruppe, siden han allerede er dømt til fire års fengsel for dette i Tyrkia. Al-Haj kan dermed snart være en fri mann, skriver Berlingske Tidende.

Frankrike tar tilbake 11 mistenkte IS-medlemmer

Frankrike vil ta imot 11 personer som er mistenkt for å være IS-medlemmer fra Tyrkia, sa Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner ifølge Reuters.

Frankrike inngikk en avtale med Tyrkia om overlevering av franske statsborgere i 2014 og har mottatt cirka 250 personer siden da.

400–500 franske statsborgere, deriblant 60 menn, er i varetekt i det nordøstlige Syria. Frankrike vil ikke ha disse personene tilbake til Frankrike og forsøker å få dem sendt til Irak.