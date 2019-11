Meldingen fra politiet i Chile kom tirsdag, etter en måned med opptøyer og sammenstøt i det søramerikanske landet.

Politiet hevder haglpatronene er laget av gummi, men Universitetet i Chile har undersøkt ammunisjonen og funnet at den inneholder 20 prosent gummi og 80 prosent silisiumdioksid, bariumsulfat og bly. «Det betyr at kulene er like harde som hjulet på et skateboard», heter det i rapporten.

Politiet forklarer at de har undersøkt partronene og funnet det de kaller avvik i informasjonene de har fått fra selskapet som selger ammunisjonen.

Esteban Felix, AP

Esteban Felix, AP

Over 200 personer har fått øyeskader eller mistet synet etter å ha blitt skutt på av politiet.

Ifølge politiet skal haglammunisjonen nå bare brukes på samme måte som skytevåpen, «som et ekstremt tiltak og bare i selvforsvar når det er overhengende fare for liv», uttaler politisjef Mario Roza.

Demonstrasjonene startet 18. oktober på grunn av økning i billettprisen på T-banen i Santiago og utvidet seg raskt til å omfatte krav om utdannings-, helse- og pensjonsreformer og ny grunnlov.

22 personer er blitt drept og over 2000 er skadet i sammenstøtene.