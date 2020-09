Der Spiegel: Fant spor av det dødelige giftstoffet på huden, i blodet og i urinen

Tre uavhengige laboratorieprøver fra den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj dokumenterer at han ble forgiftet, ifølge tyske medier.

Aleksej Navalnyj under en demonstrasjon i april 2018 mot Kremls forsøk på å blokkere store deler av internett. Gina Grieg Riisnæs

5. sep. 2020

Både Tysklands statsminister Angela Merkel og de tyske legene som behandlet ham, har slått fast at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet.

Fredag kom nye opplysninger i tyske medier om hva som er grunnlaget for at myndighetene er sikre på at Navalnyj ble utsatt for et giftangrep.

Ifølge avisen Der Spiegel ble det funnet spor av den dødelige giften novitsjok i tre forskjellige prøver fra den russiske regimekritikeren: på huden, i blodet og i urinprøver.

Ifølge avisen Der Spiegel ble spor av den dødelige giften novitsjok funnet i tre ulike prøver fra Aleksej Navalnyj. Små giftrester ble funnet både på huden, i blodet og i urinen. Pavel Golovkin, Ap/NTB scanpix

Ørsmå rester avslørte giften

Navalnyj ligger i koma på et sykehus i Berlin etter at han ble alvorlig syk under en flytur i Sibir for to uker siden.

Russiske myndigheter har på sin side kategorisk avvist anklagene. Kreml-kontrollerte medier hevder det hele er et utslag av vestlig russofobi.

Allerede 24. august slo legene ved Charite-sykehuset fast at kliniske funn indikerte at Navalnyj ble forgiftet.

På det tidspunktet hadde ikke legene klart å identifisere nøyaktig hva slags gift det var snakk om. Derfor måtte det gjøres ytterligere tester, blant annet ved et spesiallaboratorium til Bundeswehr i München.

«Den klare konklusjonen er at Navalnyj hadde hatt kontakt med en gift av novitsjok-gruppen», skriver Der Spiegel.

«Det var bare minimale spor, men ekspertene fant det internasjonale forbudte giftstoffet både i prøver av huden, blodet og urin.»

Både Angela Merkel, EU og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer kraftig på forgiftningen av Navalnyj, og de krever at Russland etterforsker saken.

I Tyskland har flere politikere tatt til orde for sterke reaksjoner, blant annet å stoppe det prestisjetunge North Stream 2-prosjektet.

