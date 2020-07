Trump bes trekke sin foreslåtte norgesambassadør på grunn av rasisme

Kravet om å droppe Burkhalter kommer etter at det er oppdaget at rettspapirer fra 1994 kobler ham til et politisk flygeblad med rasistisk innhold, skriver Washington Post.

Spørsmålet er ikke svart-hvitt sto det på flygebladet, der ordet «hvitt» sto over Burkhalter, mens «svart» sto over en karikatur av hans svarte motkandidat Gordon Joyner. Joyners trekk var gjort mørkere, og han var tegnet med en afrofrisyre, store øyenbryn og et forvrengt øye. De to kjempet om vervet som ordfører i et fylke nordvest i delstaten Georgia.

Joyner gikk til sak for ærekrenkelser og godtok til slutt et forlik som inkluderte en hemmelig utbetaling og en skriftlig beklagelse fra Burkhalter og tre andre menn.

Burkhalter nevnte ikke sin del i saken til Senatets utenrikskomité, ifølge et brev fra den fremste demokraten i komiteen.

– Disse handlingene bør diskvalifisere enhver fra å få Senatets godkjenning. Jeg ber derfor om at nominasjonen trekkes umiddelbart, skriver Robert Menendez i brevet, som er sendt til stabssjefen i Det hvite hus.