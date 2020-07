14 fryktes omkommet etter at flom rammet sykehjem i Japan

Sykehjemmet ble oversvømmet etter at en elv i nærheten gikk over sine bredder, opplyser guvernør Ikuo Kabashima i regionen Kumamoto.

Store mengder nedbør har ført til flom og jordskred sørvest i Japan det siste døgnet.

Om lag 200.000 innbyggere har fått ordre om å forlate hjemmene sine sørvest i Japan, der kraftig regn fører til flom og jordskred.

Kyodo News

Japans meteorologiske institutt sendte lørdag ut farevarsel på høyeste nivå på grunn av uværet i Kumamoto og Kagoshima på øya Kyushu.

Bilder fra området viser flere biler som er tatt av flom, og bygninger som er skylt bort. Hele boligområder står under vann etter at elven Kuma gikk over sine bredder.

En rekke personer er savnet etter jordskred. Andre er isolert.

Rundt 10.000 soldater skal sendes til de rammede områdene, opplyser statsmininster Shinzo Abe.

Det er regntid i Japan, noe som ofte fører til flom og jordskred.