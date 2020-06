Det er to måneder siden Trump stanset utstedelsen av såkalte «green cards» – som er en vei inn i amerikansk arbeidsliv for personer som bor utenfor USA. Mandag underskrev han et dekret som utvider forbudet og forlenger det ut året.

Trumps ordre gjelder også såkalte H1-B-visum, som hvert år gis til 85.000 arbeidere med spesialkompetanse. Ordningen blir mye brukt av teknologiselskaper.

– Regjeringen bør være proaktiv og straks gå i dialog med amerikanske myndigheter for å ivareta interessene til nordmenn i USA, sier Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen til NTB.

Hvis nordmenn rammes av Trumps innstramming, vil det være et stort tilbakeskritt for nyutdannede studenter som kanskje har sin første arbeidsplass i USA, frykter han.

Håper på unntak

H1-B-visum utstedes til spesialister i enkelte bransjer. I 2018 var det 84 norske borgere som fikk utstedt denne kategorien visum.

Ordningen er innført for å sikre tilgang til spesialisert arbeidskraft. Det har ført til at utenlandske spesialister, inkludert norske, har fått mulighet til å jobbe i USA, blant annet gjennom programmet Optional Practical Training (OPT).

Steffensen tok nylig opp saken med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Hvis forutsetningene for OPT og betingelsene for H-1B-visum endres, kan det ikke utelukkes at norske borgere som omfattes av ordningen, må avslutte sitt opphold tidligere enn planlagt, skrev Søreide da.

Steffensen, som er leder av utdanningskomiteen på Stortinget, viser samtidig til at Trump tidligere har uttalt seg positivt om innvandrere fra Norge.

– Med tanke på det gode samarbeidet Norge normalt har med USA, bør en unntaksbestemmelse absolutt være mulig, håper han.

Unntak for professorer

Trumps forbud omfatter også flesteparten av såkalte J-visum, som blant annet gis til studenter, samt L-visum, som brukes for å flytte ansatte som jobber i amerikanske selskaper i utlandet, til avdelinger i USA.

Fortsatt finnes imidlertid unntak. Professorer, au pairer og sesongarbeidere i landbruket er grupper som trolig fortsatt vil kunne komme til USA.

Tiltaket antas å ramme opptil 525.000 personer, ifølge nyhetsbyrået AFP. Trump-regjeringen håper at jobbene i stedet vil gå til amerikanske arbeidstakere.

– President Trump fokuserer på å få amerikanere tilbake i jobb så fort som mulig, sa en kilde i Det hvite hus mandag.

Innvandringsstansen skyldes den høye arbeidsledigheten i kjølvannet av koronautbruddet, ifølge kilden.

Rekordhøy ledighet

Hvis endringen skulle bli permanent, vil det innebære en markant dreining i amerikansk innvandringspolitikk.

Amerikansk næringsliv er ikke spesielt fornøyd med Trumps beslutning ettersom de mister muligheten til å skaffe arbeidskraft fra andre land, ofte med høy kompetanse.

– Innvandring har bidratt enormt til USAs suksess og gjort landet til en global leder innen teknologi, skriver Googles toppsjef Sundar Pichai på Twitter.

Trump-regjeringen har tidligere uttrykt bekymring for at ordningene for arbeidsinnvandring ikke sikrer at de best kvalifiserte arbeidstakerne kommer til USA. I stedet har ordningene gitt næringslivet mulighet til å skaffe seg ansatte som tar til takke med lav lønn.

Flere fagorganisasjoner har tidligere stilt seg bak dette argumentet.