Det er nå flom i 27 av 31 kinesiske provinser på fastlandet. Chinatopix / AP / NTB scanpix

Verste flom i Kina på flere tiår

Siden juni skal over 38 millioner kinesere ha blitt rammet av de enorme nedbørsmengdene i landet.

15. juli 2020 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Det har regnet og regnet i kinesiske provinser. I flere uker har den verste flommen på over 20 år drevet folk fra hjemmet sitt. Millioner har mistet levebrødet.

Mandag meldte kinesiske myndigheter at 2,24 millioner har måttet flykte fra ødelagte hjem, og 141 mennesker skal være meldt omkommet eller savnet, skriver CNN.

For et land som allerede sliter kraftig økonomisk som følge av pandemien, kommer flomkrisen svært ubeleilig. I årets første kvartal sank den økonomiske veksten med 6,8 prosent. Det skal ha vært landets første økonomiske kontraksjon siden 1976.

Årets flom har så langt forårsaket direkte kostnader på over 80 milliarder kroner, ifølge offisielle tall.

Jiangxi er en av de hardest rammede provinsene i landet. Her blir det rapport at over 5,5 millioner er rammet av de enorme flommengdene. Nesten en halv million har måttet evakuere hjemmene sine, ifølge kinesiske CCTV. Kinesiske soldater prøver å beskytte byen Lushan i Jiangxi mot oversvømmelse ved å demme opp elvebredden med sandsekker. Den østre delen av provinsen innfører «krigstiltak» etter at Poyang-elven passerte vannivåer man ikke har sett siden under storflommen i 1998. Millioner har fått hjemmene sine ødelagt de siste ukene. Kinesiske myndigheter uttalte lørdag at de kommer til å sende rundt 412 millioner kroner i nødmidler til rammede provinser. Slik har gatebildet i mange kinesiske byer sett ut siden flomkrisen begynte i juni. Store oversvømmelser gjør det umulig for kinesere å fortsette som vanlig.

Flom i 27 av 31 provinser

Flom under regnsesongen er riktignok ikke uvanlig i Kina. Årets nedbørsmengde ligger imidlertid langt over hva man har sett på en god stund. Det er nå flom i 27 av 31 kinesiske provinser på fastlandet. Totalt er det blitt sendt ut flomvarsel for 433 elver siden juni. 33 av disse elvene skal ha nådd et historisk høyt vannivå.

Søndag hevet kinesiske myndigheter landets flomvarsel til det nest høyeste nivået.

Nå er eksperter bekymret for at man vil se ødeleggelser og dødstall like kritiske som under den massive flommen i 1998. Da døde over 3000 mennesker, og mer enn 15 millioner mistet hjemmet og levebrødet sitt.

Det er ventet at høye vannivåer vil vedvare. Statsmeteorologer mener at store nedbørsmengder vil fortsette å skylle over de hardest rammede provinsene frem til lørdag. China Daily / Reuters / NTB scanpix

Ventes fortsatt store regnskyll

Kinas leder, Xi Jinping, kaller situasjonen for «svært dyster». Han er klar på at «sterke og effektive tiltak» må til for å beskytte landets befolkning og verdier.

Foreløpig er heller ikke værmeldingene på kinesernes side. Ifølge statsmeteorologer kan befolkningen fortsette å vente seg tunge regnskyll over flere av de hardest rammede provinsene helt frem til lørdag.

