Kina hardt ut mot Australia for håndsrekning til hongkongkinesere

Australias statsminister Scott Morrison har besluttet å oppheve utleveringsavtalen med Hongkong som følge av bekymring for den nye sikkerhetsloven. Myndighetene forlenger også oppholdstillatelsen til Hongkong-borgere i landet med mellom to og fem år og åpner for å tilby dem permanent oppholdstillatelse.

– Kina beklager sterkt og motsetter seg de grunnløse anklagene og tiltakene som den australske regjeringen har kunngjort i forbindelse med Hongkong, heter det i en uttalelse fra en talsperson ved Kinas ambassade i Canberra.

De australske tiltakene blir beskrevet som en «grov innblanding» i Kinas interne anliggende.

Tiltakene ble begrunnet med at den nye loven innebærer en grunnleggende endring av omstendighetene rundt utleveringsavtalen.

Samtidig oppdaterte Australia sine reiseråd for Hongkong og advarte australske borgere mot risikoen for å bli arrestert i Hongkong i henhold til den «vagt definerte» sikkerhetsloven.

Rundt 10.000 personer fra Hongkong befinner seg i Australia med studentvisum eller arbeidsvisum.

Storbritannia har allerede tilbudt oppholdstillatelse til 3 millioner hongkongkinesere som har rett til britisk oversjøisk pass, og Canada har suspendert sin utleveringsavtale med Hongkong.