Trump har påberopt seg immunitet som president for å bryte en mangeårig tradisjon med at presidenter offentliggjør sine selvangivelser, enda han i valgkampen lovte at han skulle gjøre det.

Flere komiteer i Representantenes hus som gransker presidenten, Trump-organisasjonen og hans familie er svært interessert i å få tilgang til opplysningene om hans finanser.

Statsadvokaten i New York, Cyrus Vance, som selv er demokrat, undersøker samtidig om Trump brøt loven om valgkampfinansiering ved å betale en pornoskuespiller og en tidligere Playboy-modell for å holde munn om forholdet til ham under valgkampen.

Høyesterett har varslet at de vil offentliggjøre kjennelser om alle gjenstående saker de har på sin agenda, inkludert om Trumps finansforhold.

Kan få betydning for valget

Trump har tapt hittil i alle rettsinstanser, men har anket videre og opplysningene er ennå ikke offentliggjort. Kjennelsen i høyesterett kan få stor betydning for valget i november.

Kjennelsen kan også få betydning for lovgivernes muligheter for å granske en sittende president og Trumps påstand om at en president har immunitet så lenge han sitter i stillingen.

Amerikanske presidenter er ikke pålagt ved lov å legge frem detaljer om sin personlige økonomi, men alle presidenter siden Richard Nixon har gjort det.

Hemmelighetskremmeri

Alt hemmelighetskremmeriet rundt Trumps selvangivelser og finanser har ført til omfattende spekulasjon om den egentlige størrelsen på hans formue og mulige finansforviklinger.

Gransking i Kongressen har blant annet stilt spørsmål om det finnes sensitive finansforbindelser til Russland, og om han har benyttet seg av tvilsomme hull i lovverket for å unnlate å betale skatt på 90-tallet og 2000-tallet.

Både i New York-granskingen og i Kongressen er det fremsatt krav til Mazars, som er Trumps revisjonsfirma gjennom lang tid, Deutsche Bank og Capital One Bank om tilgang til finansene hans.

Deutsche Bank er den eneste banken de siste årene som har villet låne ham penger etter en rekke konkurser.

Selv om Trump skulle måtte gi fra seg selvangivelser og andre papirer, er det ikke klart hvor mye av opplysningene som faktisk til slutt blir offentlig. Noe av det kan ende i en lukket storjury og andre forhold kan omfatte sensitiv informasjon om ham og hans familie.