Ingen av surferne så det 14-åringen med drone oppdaget

Mandag sendte redningstjenesten i Sør-Afrika ut varsel om det var sett mye hvithai og ba folk være varsomme, særlig på landets sørkyst. Plettenberg-bukten 50 mil øst for Cape Town var blant områdene som pekte seg ut.

Tirsdag ble det klart at de ikke tullet, melder The South African.

Tenåringen Zach Berman var ute på stranden der med dronekameraet sitt nettopp for å se om han kunne få filmet en hvithai. I vannet koste en håndfull surfere og padlere seg mens de ventet på den neste store bølgen.

Det de derimot ikke ventet seg, var det som sirklet rolig rundt i vannet under dem.

– Var skremmende

Bermans film, som fikk stor spredning etter han ha la den ut på sosiale medier, viser hvordan haien svømmer uhyre nær vannsportsentusiastene. 14-åringen så haien komme nærmere surferne og fikk noen voksne til å slå alarm. Selv oppdaget de ikke haien, før den hadde vært nær dem en god stund.

– Det var skremmende å stå der med fjernkontrollen og se haien svømme mot dem, sier han til The South African.

Da de kom til land, fikk surferne og padlerne se filmen.

– De var totalt i sjokk, forteller 14-åringen.

Ikke haimat

Eksperter på haier påpeker at filmen demonstrer et godt poeng: Mennesker er ikke en naturlig del av haiens kosthold. International Shark Attack File undersøkte i fjor 140 hendelser. De konkluderte med at antall uprovoserte haiangrep på mennesker i verden var 64. I 41 tilfeller oppsøkte mennesker problemer og 12 ganger ble fartøy angrepet.

De siste fem årene har antallet uprovoserte angrep ligget på drøyt 80 årlig. Fem personer ble drept av hai i 2019 på verdensbasis, noe som er omtrent i tråd med det vanlige.