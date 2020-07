Med britene ute av EU må de jakte på andre toppjobber i Europa. Nå sikler de på Nato-sjefens jobb.

Dramaet i britisk politikk tar ikke sommerferie i år heller. Ikke overraskende er det Boris Johnsons kontroversielle spesialrådgiver Dominic Cummings som skal være arkitekten bak den siste sjokkavgangen.

Vi snakker om Mark Sedwill , departementsråd og sjef for hele statsadministrasjonen, også kalt Whitehall, området hvor statsforvaltningen holder til.

, departementsråd og sjef for hele statsadministrasjonen, også kalt Whitehall, området hvor statsforvaltningen holder til. Han hadde også den viktige rollen som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Han har også vært Nato-ambassadør i Afghanistan og innehatt flere ambassadørjobber.

Nå er han falt i unåde hos Boris Johnsons spesialrådgiver, Dominic Cummings, også kalt «mørkets fyrste» og «karrierepsykopaten».

Søndag leverte den høyt respekterte byråkraten sitt avskjedsbrev etter i realiteten å ha fått sparken.

Nato-sjef jobben er perfekt for «Global Britain»

Men både The Times og The Guardian erfarer at Boris Johnson skal ha lovet at regjeringen vil støtte hans kandidatur som ny Nato-sjef som en del av sluttpakken for å bli kvitt ham.

At britene nå ønsker å posisjonere seg for den prestisjetunge jobben som Nato-sjef, har også ligget i kortene lenge.

Boris Johnson har etter brexit ikke lagt skjul på at britene vil endre fokus fra Europa til et Storbritannia med globale ambisjoner – en ny økonomisk og sikkerhetspolitisk tungvekter.

Storbritannia er den ene av to atommakter i Europa, den andre er Frankrike. Storbritannia er også høyt oppe på Donald Trumps liste over europeiske «yndlingsland». Mest fordi landet er blant dem som bidrar mest til Nato-budsjettet.

Stoltenbergs jobb ledig i 2022

Jens Stoltenberg tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014.

I utgangspunktet ble han valgt for fire år, men i desember 2017 ble perioden forlenget med to år til 2020. I fjor fikk han ytterligere en forlengelse og blir nå etter planen sittende til 30. september 2022.

Etter forlengelsen blir Stoltenberg den generalsekretæren som har sittet nest lengst i Nato. Den lengstsittende er Joseph Luns, som ble værende i hele 12 år og 268 dager.

Men allerede nå er spekulasjonene i gang om hvem som skal bli Stoltenbergs etterfølger. Flere land er godt i gang med posisjoneringen.

Fakta: Tidligere Nato-sjefer Det er en uoffisiell tradisjon at Natos generalsekretær er europeer. USA utpeker til gjengjeld tradisjonelt alliansens øverste militære ledere. Det kreves enighet om valget av kandidaten. De enkelte medlemsland har alle vetorett. Dette er de fem siste Nato-sjefene: Anders Fogh Rasmussen (Danmark) 2009–2014 Jaap da Hoop Scheffer (Nederland) 2004–2009 George Robertson (Storbritannia) 1999–2003 Javier Solana (Spania) 1995–1999 Willy Claes (Belgia) 1994–1995

Hvem er favoritter til å overta?

En av favorittene er Nederlands statsminister, Mark Rutte. Men nå har også britene kastet seg inn i kampen med Mark Sedwill.

– Det er ikke utenkelig at det kan bli en brite på grunn av brexit, mener Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité og ekspert på forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Men det kan også bli en østeuropeer, mest sannsynlig en polakk. Donald Tusk, som nylig gikk av som president i EU-rådet, er nevnt av flere som en sterk kandidat, sier hun, men legger til et men:

– Han er foreløpig ikke godkjent av dagens regime i Warszawa, så det er vanskelig å si om de vil støtte ham. Tusk representerer det pro-EU og liberalkonservative partiet Borgerplattformen.

Bundt tror også at Natos neste generalsekretær kan komme fra Sør-Europa, etter mange år med Nato-sjefer fra «nord», som George Robertson, Hoop de Scheffer, Anders Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg.(se faktaramme)

Hun tror også valget i USA vil kunne påvirke hvem som overtar etter Stoltenberg. Dessuten ønsket man sist en Nato-leder med statsministererfaring. Det fikk man med Stoltenberg.

– Dessuten er kanskje tiden moden for en kvinne, også som generalsekretær i Nato, mener hun.

Erstatter byråkrater med politiske rådgivere

Samtidig med at Mark Sedwill i helgen måtte forlate jobben som departementsråd, utnevnte Johnson overraskende David Frost som hans etterfølger.

Utnevnelsen var oppsiktsvekkende av to grunner:

For det første er Frost Storbritannias brexit-sjefforhandler og viktig i de vanskelige sluttforhandlingene. Britene håper forhandlingene skal komme i mål i løpet av sommeren. Men få deler den optimismen.

For det andre er Frost først og fremst en politisk rådgiver og spesialrådgiver. Nå skal han håndtere et enormt byråkrati, og han skal også ha ansvar for MI5 og MI6, Storbritannias etterretningstjenester, hvor han ikke har noen erfaring.

I Whitehall blir dette tolket som at Boris Johnson ønsker å dreie embetsverket mer i politisk retning, etter den amerikanske modellen. En slik modell er det ikke tradisjon for i Storbritannia.