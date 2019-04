Det riktige tallet på døde skal være omkring 250.

– Det kan være 250 eller 260. Vi kan ikke si eksakt hvor mange. Det er så mange kroppsdeler, noe som gjør det vanskelig å gi et eksakt dødstall, sier sykehusdirektør Anil Jasinghe til nyhetsbyrået Reuters.

Sri Lankas viseforsvarsminister sier at det er likhusene som har regnet feil.

– Dessverre har helsedepartementet gitt disse tidligere tallene til oss, sier viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Muslimer søker tilflukt

Samtidig søker hundrevis av muslimer på Sri Lanka tilflukt i moskeer og på en politistasjon etter at de er blitt trakassert som følge av terrorangrepene.

Muslimske ledere har fordømt angrepet og sagt at de ikke vil gravlegge selvmordsbomberne. Samtidig frykter de at muslimer vil bli utsatt for hevnangrep.

I byen Negombo, der bomben mot St. Sebastian-kirken tok over 100 liv, har mange muslimske flyktninger fra Pakistan, Afghanistan, Jemen og Iran blitt kastet ut fra boligene sine, ifølge tjenestemenn.

Flyktningene har opplevd diskriminering og forfølgelse i sine hjemland fordi de tilhører trosretningen ahmadiyya, som mer fundamentalistiske muslimer regner som vranglære.

Flyktninger på nytt

– I dag har disse flyktningene igjen blitt flyktninger på Sri Lanka, sier Ruki Fernando i menneskerettsgruppen Inform.

Han sier at noen er blitt kastet ut fordi utleierne frykter hærverk hvis de blir boende. Andre har flyktet i frykt for vold.

– Noen ukjente mennesker brøt inn i husene deres i Negombo og banket dem opp, sier Fernando, som torsdag opplyste at rundt 700 av dem har søkt tilflukt i én moské, mens 120 har bedt om beskyttelse ved en politistasjon.

Flere hundre andre befinner seg i en moské i Pasyala, som ligger 25 kilometer fra Negombo.