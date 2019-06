Canada forbyr å fange og avle hvaler og delfiner

Lovforslaget kom i 2015, og alt som mangler er kun en symbolsk, kongelig godkjenning før det er gyldig.

Dyrevernsbevegelsen i landet er svært fornøyd med vedtaket.

– Dette er en så viktig sak fordi den forbyr oppdrett, noe som sikrer at hvaler og delfiner som per i dag holdes i små tanker i Canada blir den siste generasjonen som skal lide, sier kampanjesjef Melissa Matlow i World Animal Protection Canada i en uttalelse.

Loven får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft, som betyr at alt marint liv omfattet av den nye loven som per i dag lever i fangenskap, fortsatt kan leve videre i akvarium og zoologiske parker.

Det gjøres også unntak for marine pattedyr som trenger rehabilitering etter skade eller i spesielle tilfeller der myndighetene innvilger tillatelse.

– Canada er nå et av elleve ledende land som har tatt et progressivt standpunkt stand mot å drette opp og holde hvaler, delfiner og niser fanget for moro skyld, sier Nina Devries, en annen talsperson for gruppen.

De senere årene har flere reiseoperatører tatt standpunkt mot vannparker som holder hvaler og delfiner. I fjor kunngjorde den britiske operatøren Thomas Cook at den ville stoppe å selge utflukter til destinasjoner som har spekkhoggere i fangenskap.