Siktede nekter skyld etter terror i Christchurch

28 år gamle Brenton Tarrant møtte fredag i retten i Christchurch via videolink fra et høysikkerhetsfengsel i Auckland i New Zealand.

Han er siktet for deltagelse i en terrorhandling, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk under angrepet 15. mars mot moskeene al-Noor og Linwood.

Tarrant satt taus og lyttet, smilte bare så vidt mens hans forsvarer Shane Tait sa i retten fredag at hans klient ikke erkjenner skyld etter noen av tiltalepunktene. Tarrant ba ikke om å få ordet, og da dommeren spurte ham direkte om han kunne se og høre fra fengselet hva som foregikk i retten, nikket han bare for å bekrefte.

Sak neste år

I rettssalen satt det 80 overlevende med familiemedlemmer og pårørende av ofre etter grusomhetene. I et rom ved siden fulgte ytterligere 60 personer med på videoskjerm.

Dommer Cameron Mander sier at det er foretatt to psykiatriske utredninger av Tarrant. Det er ikke funnet noe som tilsier at han ikke er i stand til å ta stilling til skyldspørsmålet eller gå gjennom en rettssak. Slike vurderinger er vanlig prosedyre i drapssaker.

Saken er berammet til 4. mai neste år og det er satt av seks uker. Tarrant skal sitte i varetekt frem til neste høring, som er 15. august.

Første i sitt slag

Tarrant beskrives som høyreekstremist. Han strømmet massakren direkte på internett via Facebooks strømmetjeneste. På internett var det også publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Det er første gang at landets terrorlovverk, som ble innført i 2002, er tatt i bruk. Det har aldri blitt brukt i en rettssal i landet. Beslutningen om å sikte ham for terror er tatt etter rådføring med aktorer og offentlig oppnevnte rettseksperter, opplyste politiet.