800.000 evakuert før syklon treffer land i India

– Vi regner med at over 1 million mennesker vil være evakuert fra faresonen i løpet av de neste tolv timene, sa kriseberedskapsmyndighetens leder i delstaten, Bishnupada Sethi, til AFP torsdag.

Syklonen Fani omtales som svært ekstrem av indiske meteorologer. Den er ventet å treffe land ved byen Puri ved Bengalbukta fredag ettermiddag.

Rundt 3.000 evakueringssentre er opprettet i skoler og offentlige bygninger, med plass til over 1 million mennesker.

Myndighetene har også klargjort over 100.000 pakninger med tørrmat som skal distribueres dersom det blir behov for det.

Syklonen regnes for å være den største som vil treffe den østlige delen av India på nesten to tiår. Torsdag bygget den seg opp over Bengalbukta, om lag 250 kilometer fra land, og flyttet seg sakte, men sikkert vestover. Den bringer med seg både kraftig regn og vind.

Prognosene tilsier at syklonen vil opprettholde en vindhastighet på 50–53 meter per sekund, med opptil 55 meter per sekund i kastene. Det tilsvarer styrken til en kategori tre-orkan.

– Kraftig regn er ventet inn over alle kystområdene, og det er frykt for springflo. Vi ruster oss for å håndtere utfordringen, sier Sethi.

Tiltak iverksatt

Over 100 togavganger er blitt innstilt de siste to døgnene, og myndighetene satte opp ekstratog og ekstrabusser for å evakuere hindupilegrimer og turister fra Puri og andre byer. Turister er blitt bedt om å fjerne seg fra kystområdene.

Flere titall offentlig ansatte kom med kunngjøringene via megafoner i bygatene, der de også ba lokale innbyggere om å forlate sine hjem.

Den indiske marinen er satt i beredskap, og ledelsen ved flyplasser langs kysten er instruert om å iverksette tiltak.

Fredag ventes det «kraftig til svært kraftig» regnvær i noen av områdene, og lørdag «ekstremt kraftig» regn. Noen steder kan bli stående 20 centimeter under vann, og tidevannet kan stige 1,5 meter.

Tre delstater i beredskap

Det bor rundt 46 millioner innbyggere i Odisha. I nabodelstaten Andhra Pradesh i sør, der det bor 50 millioner mennesker, og i Tamil Nadu enda lenger sør, der det bor rundt 70 millioner innbyggere, er myndighetene også i beredskap.

Fani blir det fjerde ekstremværet som rammer Indias østlige kyst på tre tiår. Sykloner kan ramme det østlige og sørøstlige India i perioden fra april til desember hvert år.

For to år siden etterlot syklonen Ockhi seg nesten 250 døde og over 600 savnede i delstatene Tamil Nadu og Kerala.

Den verste syklonen som har rammet Odisha, herjet i 1999 da nesten 10.000 mennesker mistet livet. Syklonen førte til ødeleggelser til en verdi av rundt 39 milliarder kroner.