Frontfiguren i granskningen av Trump: En stillfaren maratonløper som har slåss mot helikopterstøy i LA og fått dømt en FBI-spion

Når granskningen av president Donald Trumps håndtering av Ukraina-saken skyter fart denne uken, er det Adam Schiff (59) som leder demokratenes juridiske felttog. Schiff har vært medlem av Representantenes hus siden 2001.

Ble håndplukket

Schiff skal ha blitt håndplukket av kongressleder Nancy Pelosi til å være partiets profil i saken. Dette står i strid med vanlig praksis. Schiff leder etterretningskomiteen. Normalt ville justiskomiteen fått denne jobben.

Årsak: Demokratiske politikere som i fjor ble valgt inn fra Trump-vennlige valgkretser, skal ha ment at partifellene i justiskomiteen fremsto som for ivrige i sin presidentjakt. En høring med en tidligere Trump-kampanjeleder for to uker siden ble også stemplet som en fiasko, rapporterer The Washington Post og flere andre amerikanske medier.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere komiteer i Representantens hus mistenkt for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale Trump 25. juli hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og et varsel fra en ansatt i USAs etterretning. Trump vedgår at han ba Ukraina granske Biden og hans sønn for korrupsjon, men avviser at han har gjort noe galt.

– Kobler ut om du roper

Hvem er så Schiff? 59-åringen regnes som en saklig og stillfaren politiker med et godt omdømme i Kongressen.

– Jeg har merket meg at om du roper, kobler mange ut. Hvis du vil at folk skal høre på deg, må du snakke slik at de vil lytte, sa han til Rolling Stone tidligere i år.

Mens enkelte demokrater i lang tid har argumentert for å stille Trump for riksrett for Russland-granskningen, var Schiff mer varsom.

Han henviste til republikanernes knallharde forsvar og advarte om at etterforskningen ikke vil føre til konsekvenser for presidenten.

Førte spionsak for retten

Schiff løper gjerne maratonløp og triatlon og har blant annet deltatt i et sykkelritt fra San Francisco til Los Angeles.

Før han ble politiker, jobbet han hos den føderale statsadvokaten i Los Angeles fra 1987 til 1993. Da var han med på å få spiondømt en FBI-agent. Forræderen var blitt forført av en russisk spion på 1980-tallet og ble dømt for å ha lekket hemmeligheter til Sovjetunionen mot 65.000 dollar i kontanter og gull.

Som folkevalgt i delstaten California gjorde han seg bemerket i en kamp mot unødig helikopterstøy i Los Angeles-området.

Fakta: Adam Schiff Født 22. juni 1960 i Massachusetts. Familien flyttet til California da han gikk i videregående. Studerte statsvitenskap ved Stanford-universitetet og jus ved Harvard. Gift med Eve. (Ja, det er faktisk sant, heter det på hans valgkampanjeside.) De har to barn.

Tolket Trump

Da referatet fra Trumps samtale med Ukrainas president forrige uke ble offentliggjort, tok den lavmælte politikeren i bruk utestemmen. Han sammenlignet opplegget med mafiametoder.

På Twitter og i en høring i komiteen gjenga han essensen av samtalen slik: «Utskriften av samtalen ser ut som klassisk mafiautpressing: – Vi gjør mye for Ukraina. Vi får ikke mye i gjengjeld. Jeg har en tjeneste å be om. Etterforsk min motstander. Mine folk tar kontakt. Det er fint land du har der. Det ville være synd om noe skulle skje med det.»

Trump: – Løy til Kongressen

President Trump reagerte skarpt og sa at Schiff fusket med sitater. Til reportere og i en rekke Twitter-meldinger sa Trump at «Schiff feilsiterte ham «for å få det til å høres forferdelig ut og få meg til å høres skyldig ut».

– Adam Schiff løy dermed til Kongressen og forsøkte å bedra det amerikanske folk. Han har gjort dette i to år. Jeg ber ham øyeblikkelig trekke seg fra Kongressen på grunn av dette bedrageriet.

Schiff svarte slik:

– Du deltok i en utpressing for å skaffe valgmøkk fra et annet land, og du forsøkte å skjule det. Men du har rett i én ting – dine ord trenger ikke spott. Dine ord og handlinger håner seg selv.

Republikanske politikere i komiteen hans kritiserte også Schiffs dramatisering av samtalen og ba ham holde seg til fakta.

På samme måte som med mange andre politiske motstandere, har president Trump tildelt også Schiff et kallenavn: Liddle’.

Schiff er 1,79 høy mens Trump er 1,90.