Ordren ble gitt i kjølvannet av iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Operasjonen skal allerede ha vært på et tidlig stadium da den ble avblåst, ifølge New York Times. Fly var i luften og skip i posisjon, men ingen missiler ble avfyrt, skriver de videre.

– President Trump godkjente militærangrep mot Iran til gjengjeldelse for nedskytingen av en amerikansk etterretningsdrone, men trakk godkjennelsen tilbake torsdag kveld, opplyser en ansatt i Trumps administrasjon.

Årsaken til at Trump endret mening er ikke kjent, skriver avisen, som også gjengir at det skal ha vært intense diskusjoner mellom presidentens sikkerhetsrådgivere, lederne i Kongressen og militære ledere.

– Dronen var åpenbart i internasjonalt luftromt. Vi har det dokumentert. Det er vitenskapelig dokumentert og ikke bare ord, sa Trump til pressen torsdag morgen amerikansk tid.

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

– Iran søker ikke krig

Det hvite hus og Pentagon har ikke svart på spørsmål knyttet til angrepsplanene og avgjørelsen om å stoppe.

Irans ambassadør til USA, Majid Takht-Ravanchi, skriver i et brev til Sikkerhetsrådet at dronen ignorerte gjentatte advarsler før det ble skutt ned. Hun skriver videre at Iran ikke søker krig, men at de er svært opptatt av å forsvare grensene.

Angrepet var planlagt til like før soloppgang i Iran for å minske risikoen for å skade sivile, ifølge New York Times.

Spent forhold

Nedskytingen av dronen skjer samtidig som forholdet mellom USA og Iran er svært spent. USA har anklaget Iran for sabotasje mot flere oljetankere, mens iranske myndigheter mener USA forsøker å hisse til krig.

En av oljetankerne som er blitt rammet av eksplosjoner de siste månedene, er registrert i Norge. I tillegg ble et av tankskipene til John Fredriksens rederi Frontline nylig rammet av eksplosjoner som utløste en brann.

Dronen ble skutt ned like ved det strategisk viktige Hormuzstredet. Det trange stredet forbinder Omanbukta med Persiabukta. Iran ligger rett nord for sundet, og om lag 20 prosent av verdens råolje går med tankskip gjennom stredet, ifølge Wikipedia.

Stanser flyvninger

Det amerikanske flyselskapet United Airlines stanser sine flyvninger mellom Newark og Mumbai som følge av at de ikke vil fly over iransk luftrom.

Flyselskapet meldte om beslutningen natt til fredag på sine nettsider, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette skjer etter at iranske styrker skjøt ned en amerikansk drone natt til torsdag og at den allerede spente situasjonen mellom Iran og USA har tilspisset seg.

– Gitt de siste hendelsene i Iran har vi grundig vurdert sikkerheten ved vår India-rute som går gjennom iransk luftrom, og vi har besluttet å suspendere denne, skriver United i en begrunnelse.

Like før nyheten om det beordrede angrepet kom også meldingen om at den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA har innført et umiddelbart forbud mot alle amerikanske flyvninger over Iran eller over Persiabukta eller Omanbukta.