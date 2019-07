En EU-domstol i Luxembourg avviste mandag en anmodning fra Puigdemont og partifellen Toni Comin, som ønsker å ta sine plasser i EU-parlamentet.

Det skjer dagen før det nye EU-parlamentet skal samles i Strasbourg.

De to katalanske politikerne ble valgt inn i EU-valget i mai, for partiet Junts per Catalunya (JxCat), som betyr «Sammen for Catalonia».

Til grunn for avvisningen legges det at deres krav på mandatene ikke kan verifiseres, da de ikke står på Spanias liste over medlemmer i EU-parlamentet.

Puigdemont, som tidligere var regionpresident i Catalonia, flyktet til utlandet for å slippe straffeforfølgelse etter den ulovlige folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble holdt i 2017. Derfor drev han og partiet valgkamp i eksil fra Belgia.

Spanske myndigheter har tiltalt ham for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Han kan bli idømt en fengselsstraff på opp til 30 år.