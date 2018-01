Trumps program lekket: Timevis satt av til TV-seing, Twitter og telefonsamtaler

Nettstedet Axios, som har vist at det har svært gode kilder i kretsen rundt Trump, har fått tak i en kopi av Trumps interne program for denne uken, eller «Trumps hemmelige, krympende program», som det heter i overskriften.

Det underbygger bilder som er dannet gjennom en rekke andre artikler det siste året: Trump har et langt lettere program og kortere dager enn sine to forgjengere, Barack Obama og George W. Bush.

På Trumps program er det satt av mye tid til «Executive Time». Det er et begrep som er vanskelig å oversette direkte til norsk, men betyr noe slikt som «administrativ tid» eller «presidentens tid».

«Executive Time» innebærer som regel at Trump er alene i boligdelen av Det hvite hus, ifølge Axios. Der kan den 71 år gamle presidenten se på TV eller bruke Twitter, forteller ansatte i Det hvite hus som nettstedet har snakket med.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Nesten bare Solberg på programmet

De fleste dager er det bare noen få punkter på programmet som ikke er «Executive Time». Det er det også onsdag, da Norges statsminister er en av få fastlagte poster Trump skal innom.

Klokken 11.00 skal presidenten få sin daglige orientering om hva som skjer i verden fra etterretningstjenestene.

Så er det «Executive Time» frem til Erna Solberg ankommer Det ovale kontor klokken 14.00. Etter at det rundt en time lange møtet er over, er det planlagt en pressekonferanse.

«For en norsk statsminister topper et møte på tomannshånd med USAs president det meste», skriver Aftenpostens Harald Stanghelle. «Å møte Trump er en nødvendig risikosport».

Det siste punktet på programmet onsdag er at han skal spille inn en video med kommunikasjonssjef Hope Hicks klokken 16.00.

Kortere dager

I starten hadde Trump lengre dager, ofte med frokostmøter om morgenen og et program også på kveldstid. Men presidenten likte ikke de lange dagene, og fikk endret starten på arbeidstiden. Vanligvis starter etterretningsorienteringen nå rundt 10.30-11.00, skriver Axios, som påpeker at presidentens program også inneholder færre møter nå enn tidligere.

Nettstedet skriver også at Trump fortsetter å ta telefoner og gjøre andre arbeidsoppgaver etter at han trekker seg tilbake til residensen, men at tiden da brukes på en mer ustrukturert måte.

Bruker ikke tiden til å sove

I en rekke artikler er det tidligere skrevet om at Trump sover lite. Og selv om kontortiden starter rundt 11.00, står Trump vanligvis opp rundt halv seks om morgenen og skrur på TV-apparatet på soverommet, ifølge The New York Times.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Det er tidlig på morgenen at flere av hans mest kontroversielle og oppsiktsvekkende Twitter-meldinger er blitt sendt ut. The New York Times oppsiktsvekkende beskrivelse av presidentenes hverdag avslørte også at han bruker timevis hver dag, opp mot åtte timer, til å se på TV-nyheter.

Den siste uken har den omstridte boken til Michael Wolf også bygget opp under inntrykket av Trump som en president som bruker lite tid på å lese sakspapirer og andre ting som preget hverdagene til hans forgjengere.

Hva bør man ta alvorlig i den oppsiktsvekkende boken Fire and Fury? «Michael Wolf har skrevet årets beste virkelighetsroman fra Det hvite hus», skriver Aftenposten-kommentator Therese Sollien.

Jobber hele tiden

Det hvite hus påpeker at Trump jobber hardt, og at han bruker tiden i residensen til å ringe sine ansatte, kongressmedlemmer, senatorer eller andre lands regjeringssjefer.

«Presidentene er av de hardest arbeidene personen jeg har møtt, og han jobber i mange timer og har lange dager nesten hver dag, året rundt», skriver pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i en uttalelse.