Bil kjørte inn i folkemengde på Copacabana – baby døde

Strandpromenaden er et yndet besøksmål for turister i den brasilianske storbyen, og det var mange folk ute og gikk da ulykken skjedde tidlig torsdag kveld.

Bilen braste inn i folkemengden og fortsatte over promenaden før den endte opp på stranden. Føreren er pågrepet.

Snart er det karneval i Brasil: I fjor ble feiringen rammet av ulykke

Epileptisk anfall

– Sjåføren mistet kontroll over bilen og kjørte opp på fortauet på promenaden. Han ble tatt med inn til avhør og har forklart at han hadde et epileptisk anfall. Epilepsimedisiner ble funnet i bilen, forteller en talsmann for militærpolitiet i byen.

Vitner forteller om kaotiske scener, med hardt skadede ofre som ventet i smerte på behandling, flere av dem ute på stranden.

– Jeg så et skadet barn. Jeg tror han hadde brukket beinet, sier Roberto Miguel, som jobber på en restaurant i nærheten.

– En mann besvimte også, en annen mann hadde et brukket bein, og det var også en kvinne med foten dekket i blod.