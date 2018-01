Thailands statsminister byttet seg selv ut med en pappfigur

General Prayuth Chan-ocha har vært statsminister i Thailand helt siden militærkuppet i 2014, og han er ikke kjent for å ha et spesielt godt forhold til pressen.

Mandag overlot han like gjerne jobben til en pappfigur da han var ment å stille opp på en pressekonferanse i hovedstaden Bangkok.

– Hvis dere har noen spørsmål om politikk eller konflikt: Spør denne fyren, sa Prayuth idet pappfiguren ble båret inn og plassert foran mikrofonene.

Og med et vink forlot han pressekonferansen. De fremmøtte journalistene fikk dermed ikke muligheten til å spørre statsministeren om han på noe tidspunkt har tenkt å gjennomføre valget han gjentatte ganger tidligere har utsatt.

Prayuth har laget antall ulike pappversjoner av seg selv. Flere av dem skal plasseres rundt i boligen og kontorbygningen hans til helgen i forbindelse med «barnas dag» på lørdag.

Hvert år åpner statsministeren dørene for utvalgte barn for å lære mer om hvordan myndighetene fungerer, og statsministeren har i år valgt å være «synlig» i form av disse pappfigurene.

Kastet bananskall på journalist

Pressefriheten har vært under sterkt press i Thailand helt siden militærkuppet, og menneskerettighetsorganisasjoner sliter med å finne humoren i statsministerens stunt på mandagens pressekonferanse.

– Juntaleder Prayuth Chan-ocha fortsetter å vise forakt for mediekritikk og tilsyn, sier Sunai Phasuk fra Human Rights Watch til nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere har Prayuth minnet journalister om at han har rett til å henrette dem. Ved an annen anledning skal han ha kastet et bananskall på en journalist.

Statsministeren har tidligere lovet å gjennomføre et demokratisk valg i november, men det er uklart om han fortsatt står ved dette løftet.

Prayuth out-trumps Trump https://t.co/wjWoM3Ddj1 — Mark Anthony Sharp (@marcosharpy) January 8, 2018

Foreløpig er det fortsatt ulovlig å drive med valgkampaktivitet i Thailand.

I en tale til en gruppe barn i helgen oppfordret likevel Prayuth de unge til å velge seg en politisk karrière.

– Ungdom burde ikke forakte politikk. I fremtiden kommer nemlig flere av dere til å engasjere dere politisk, sa han.