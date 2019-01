Politiinspektør Neil Basu ved The Metropolitan police leder antiterrorenheten og uttaler seg til The Guardian om sine bekymringer på kort og lang sikt knyttet til Storbritannias løsrivelse fra EU.

– Jeg er redd for at sterkt høyreorientert politikk og retorikk fører til en økning i hatkriminalitet og uro, sier han.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU den 29. mars, med eller uten avtale. Etter hvert som dagen nærmer seg, vokser usikkerheten rundt hva som kommer til å skje. Med polarisering i debatten rundt brexit-løsninger og hvorvidt løsrivelsen fra EU er riktig i seg selv, er Basu bekymret for at høyreekstremister vil utnytte polariseringen til sin fordel, se sitt snitt til å benytte uroen og egge til mer gnisninger.

Han minner også om at når Storbritannia er ute av EU, vil de ikke lenger har samme mulighet til å dele etterretningsopplysninger med sine tidligere partnere i EU.

Basu har regelmessige orienteringsmøter med blant andre statsminister og innenriksminister.

Han sier politiet arbeider for å minimere skaden, men at hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil politiets arbeid både kunne bli mer omstendelig og gå saktere. Dette er regjeringen orientert om.

Ifølge Basu vil alle deler av politiet slite med de ulike Brexit-scenarioene, fra no deal-muligheten til varianten der Storbritannia forblir i EU.