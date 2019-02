Lærebok i økonomi vrakes for manglende fedrelandskjærlighet. Kritikerne tror Putins judopartner står bak.

Den anerkjente økonomiprofessoren Igor Lipsits har skrevet en serie lærebøker i økonomi som er blitt brukt i den russiske skolen i mange år. Læreboken «Økonomi» for 10. og 11. klasse er kommet i sin 23. utgave, men nå er den blitt underkjent av en ekspertgruppe fra Undervisningsdepartementet.

Det betyr at skolene ikke har lov til å kjøpe inn denne boken, skriver avisen Kommersant.

Avslagsbrev foreslår endringer

I avslagsbrevet til forlaget heter det at eksemplene i boken ikke «vekker tilstrekkelig kjærlighet til fedrelandet». Med bakgrunn i avslagsbrevet har forlaget foreslått at forfatteren gjør flere endringer:

Eksempler som kan vekke negative følelser til Russland, må fjernes.

Den må ta for seg president Vladimir Putins planer for et «økonomisk gjennombrudd for Russland».

Russlands politikk for importsubstitusjon må tas med fordi det vil «gjøre elevene stolte av landet sitt». Myndighetene har som mål at mat som tidligere ble importert fra Vesten, nå skal produseres i Russland.

Vil ikke endre noe

Lipsits sier at han ikke har noen planer om å endre boken slik at den tar for seg «glødende, patriotiske setninger om en økonomisk oppgang» som ikke finnes.

– Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har jeg vennet meg av med å skrive ideologisk korrekt, og jeg har ingen planer om å gjenoppfriske denne ferdigheten, sier Lipsits til Aftenposten.

Heftig debatt

Underkjennelsen av boken har ført til heftig debatt i russiske medier. Flere peker på at patriotisme tolkes i den sovjetiske tradisjonen som en anerkjennelse av politikken til landets ledelse.

– Økonomi er en vitenskap, og i skolen skal man legge grunnlaget for at elevene lærer grunnleggende økonomisk forståelse og analyse. Det er destruktivt hvis dette ideologiseres, mener rektor ved Den russiske økonomiske skolen, Ruben Jenikolopov, ifølge avisen Vedomosti.

Fakta: Eksempler på hva ekspertene mislikte Forfatteren skriver om hvordan skattleggingen av vodka og andre alkoholholdige drikkevarer har vært viktig for statens inntekter: «Dette kan få elevene til å ønske å bruke narkotika og alkohol.» Forfatteren skriver om undersøkelse fra Uganda som viste at elever som fullførte videregående skole, hadde langt mindre risiko for å få hiv: «Denne informasjonen skader barnas mentale og moralske utvikling.» Forfatteren skriver om hvordan borgerne måtte stå i lange køer for å kjøpe mat i Sovjetunionen: «Elevene blir ikke stolte av fedrelandet sitt av dette.»

Stadig færre bøker

De siste fire årene er antall godkjente bøker redusert fra 3000 til drøyt 800. I år vil det bli enda færre, viser tall fra Undervisningsdepartementet.

En mattebok ble underkjent fordi den ikke var tilstrekkelig patriotisk.

En biologibok kunne få elevene til å tenke på selvmord.

En ABC ble ikke godkjent fordi den inneholdt «for mange eventyr fra andre land».

Kamp om markedet

Mens Lipsits bok ble underkjent, ble en annen, ny økonomibok godkjent.

– Den var tydeligvis mer ideologisk korrekt enn min. Dessuten var den fra forlaget Prosvesjenie, bemerker han.

I Sovjet-tiden hadde forlaget Prosvesjenie monopol på å lage skolebøker, men etter kommunismens fall i 1991, er det kommet mange konkurrenter. For noen år siden ble statlige Prosvesjenie privatisert, og kjøperen var Putins barndomsvenn Arkadij Rotenberg.

Snart monopol

Når antall godkjente bøker er blitt redusert med rundt 75 prosent de siste årene, har det nærmest bare rammet Prosvesjenies konkurrenter. Mange forlag har gått konkurs, og Prosvesjenie har fått stadig større markedsandel, ifølge økonomikommentatoren Boris Grozovskij.

«Monopoliseringen av markedet vil bare fortsette. Prosvesjenie har nå en markedsandel på 40 prosent, men det kommer snart til å øke til 85 prosent», skriver han i The Insider.

Judokamerater

Rotenberg ble kjent med Putin i Leningrad i tenårene da begge drev med judo. Rotenberg er utdannet gymlærer. På 1990-tallet drev han en liten bedrift som solgte finske varer. Etter at Putin inntok presidentstolen, ble han raskt mangemilliardær. I dag er Rotenberg en av Russlands rikeste og mest innflytelsesrike personer.

Utviklingen i lærebokmarkedet viser samme utvikling som man har sett i mange andre sektorer i den russiske økonomien de siste par tiårene. Russland har et statskapitalistisk system der staten eier en stadig større andel av økonomien, og det er en liten krets av forretningsmenn som tjener seg søkkrike ved at myndighetene gir dem særfordeler, påpeker Andrej Kolesnikov fra Carnegie-senteret i Moskva.

– Kreml kjøper seg lojalitet ved å slippe til dem som er lojale, forteller Kolesnikov.

Klager til Putin

Foreningen for lærebokforfattere har skrevet et åpent brev til Putin der de klager på prosessen med å godkjenne bøker de siste årene.

«Vi har skrevet mange lærebøker gjennom årene, og vi kan ikke akseptere den uprofesjonelle og inkompetente måten godkjennelsen av lærebøker nå foregår på», står det i brevet.

