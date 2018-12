USAs tidligere president George H.W. Bush er død

– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Saul Loeb / Reuters via Pool / NTB scanpix

H. W Bush døde fredag, et drøyt halvår etter at hans kone Barbara Bush gikk bort i april, 92 år gammel. Paret hadde da vært gift i 73 år.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.

Den tidligere presidenten Barack Obama hyller Bush i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama og sender sin kondolanse til familien.

– Våre tanker er med hele Bush-familien i kveld – og alle som ble inspirert av George og Barbaras eksempel.

George Herbert Walker Bush var USAs 41. president i perioden 1989 til 1993 og var med å føre stormakten gjennom den siste delen av den kalde krigen. I hans presidenttid kollapset kommunismen i Øst-Europa, Sovjetunionen ble oppløst og USA ble stående igjen som verdens eneste suprmakt.

Han styrte også USA da Irak invaderte Kuwait i 1991. Han organiserte en seierrik internasjonal reaksjon på Saddam Husseins invasjon i nabolandet i skarp kontrast til sønnens omstridte invasjon i Irak. Bush senior ble alment respektert for stødig ledelse i en turbulent periode i internasjonal politikk.

Før han flyttet inn i Det hvite hus, var han i åtte år visepresident under president Ronald Reagan.

Til tross for at han oppnådde popularitetsrater på 90 prosent, ble Bush anklaget for å neglisjere økonomien og hjemlige saker og ble slått av Bill Clinton i valget i 1992.

Åtte år etter at han flyttet ut av Det hvite hus, flyttet hans sønn George W. Bush inn og ble USAs 43. president. Det var første gang at far og sønn hadde hatt Amerikas høyeste valgte embete siden John og John Quincy Adams nær to hundre år tidligere.