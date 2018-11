Den endelige rapporten fra FNs internrevisjon feller en knusende dom over Erik Solheims holdning til FNs reiseregler.

Rapporten, som Aftenposten har fått tilgang til, ble sendt til medlemslandene fredag.

Innholdet er svært kritisk. Blant annet beskriver rapporten hvordan Solheim ga sine ansatte råd om «at det er bedre å be om tilgivelse for å gjøre feil enn å vente på godkjennelse av alt mulig i et dysfunksjonelt byråkrati».

I rapporten står det videre: «I stedet for å forslå endringer i de eksisterende reglene som skal være dysfunksjonelle, var den overordnede lederens (Erik Solheim, red.anm.) løsning å råde sine underordnede ledere til å bevisst bryte dem og deretter bortforklare uregelmessighetene som «feil» ».

Spørsmål fra reisekontoret ved FNs avdeling i Nairobi ble avvist av Solheim som «idiotiske spørsmål», står det i rapporten.

Aftenposten meldte tirsdag at Solheim trakk seg som sjef for FNs miljøorganisasjon UNEP.

Solheim: Ble ikke lyttet til

Aftenposten fikk lørdag formiddag ikke kontakt med Solheim.

– Det er feil på feil på feil i rapporten, sa han til Aftenposten fredag, og utdypet:

– Hvis jeg for eksempel fløy tur-retur Oslo-London, ble det registrert som to turer og ikke én. Feriedagene mine ble også regnet inn. Alt bare for å få opp antallet reiser. Våre innspill til kritikken ble overhodet ikke tatt hensyn til.

Soheim sa fredag til Aftenposten at han måtte gå fordi han førsøkte å endre FN.

– Det var det noen som ikke likte, sa han da Aftenposten traff ham hjemme på Ila i Oslo.

Fakta: FNs miljøorganisasjon (UNEP) Opprettet i 1972. Hovedmålet er å koordinere FNs innsats på klima- og miljøfronten og å fremme miljøvennlige tiltak i FNs medlemsland. Hovedkontor i Nairobi, Kenya. I 2011 ble UNEP kraftig kritisert av FNs interne tilsynsorgan for administrativt rot. Årlig budsjett: 683 millioner dollar (5,6 milliarder kroner) i 2016–17. Norges bidrag til UNEP var 136 millioner kroner i 2016 og 141 millioner kroner i 2017. Erik Solheim (63) ble utnevnt til UNEP-leder i mai 2016 for en fireårsperiode

Redd for FNs rykte

Revisorene skriver at Solheim beskrev seg selv som «revolusjonær av natur».

Ved en anledning spurte reisekontoret en ansatt i Solheims stab om berettigelsen av å endre flyreise. Vedkommende fikk beskjed om å «slutte å reise spørsmål om avgjørelser» fattet av Solheim om reisene.

Rapporten konkluderer med at avgjørelser og adferd fra UNEPs toppledelse oppmuntret til en kultur av regelomgåelse uten konsekvenser og til regelbrudd i bruken av UNEPS midler.

Revisorene skriver også om økt risiko for at giverlandenes tillit og FNs rykte ble svekket.

Mer om Solheims reiser

I den endelige revisjonsrapporten kommer det frem nye detaljer om Solheims omfattende reisevirksomhet og fravær: