Demokratene vant tilbake flertallet i Representantenes hus, men det er ikke akkurat noen gjeng av unge og uprøvde ungdommer som rykker inn og tar toppjobbene der.

Mange roper etter fornyelse og generasjonsskifte i det politiske USA. Ved kongressvalget tidligere i høst ble flere politikere i tyveårene valgt inn i Kongressen. 29 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez er den yngste kvinnen som noensinne er valgt inn i Kongressen - og hun høstet mye oppmerksomhet for sin unge alder og nye rolle i den amerikanske politikken.

Samtidig som at Kongressen er i ferd med å bli mer mangfoldig, sitter det også mange erfarne seniorer som på ingen måte har planer om å trappe ned.

Nancy Pelosi (78) fra California akter å gjeninntre som speaker, leder av Representantenes hus – et verv hun mistet til republikanerne ved valget for seks år siden.

Steny Hoyer (79) fra Maryland, demokratenes nummer to i Huset gjennom en årrekke, tar gjerne plassen som majoritetsleder under Pelosi. Innpisker og nummer tre i partihierarkiet blir etter alt å dømme afroamerikaneren Jim Clyburn (78) fra Sør-Carolina, medlem av Kongressen siden 1981.

16 brevskrivere vil fjerne Pelosi

Demokratenes ledertroika i det gjenvunne huset vil dermed alle runde 80 år i valgperioden som nå begynner – dersom det ikke likevel skulle komme til utskiftninger.

Pelosi, Hoyer og Clyburn stiller som et team – og støtter hverandre mot det som måtte dukke opp av yngre krefter.

– Jeg støtter og gleder meg til å samarbeide med Hoyer som majoritetsleder og Clyburn som innpisker i den 116. kongressen, sa Pelosi mandag. Og torsdag, etter et møte i partigruppen, sa nestleder Hoyer at velgerne ikke først og fremst har vært opptatt av personer, men av ny politikk.

Presset mot Pelosi har vært stort. 16 av partiets kongressmedlemmer meddelte i forrige uke at de vil bytte ut Pelosi og stemme for et nytt lederskap.

«Vi lovet at vi ville endre status quo, og det løftet vil vi holde», skrev de.

Noen tydelig utfordrer til Pelosi har likevel ikke dukket opp. En mulig kandidat var Marcia L. Fudge fra Ohio. Men Fudge ga onsdag sin fulle støtte til Pelosi, som til gjengjeld har gått langt i å love Fudge en plass som leder av en av komiteene i Representantenes hus.

Nancy Pelosi ble partiets minoritetsleder i Huset i 2003 og rykket opp som USAs første kvinnelige leder der fra 2007 til 2011.

Demokratens taburett-fordeling kommer i skyggen av minst like dramatiske ting: President Donald Trump har sendt skriftlige svar om «russland-etterforskningen» til spesialetterforsker Robert Mueller.

En som er elsket å hate

Som liberaler fra San Francisco har hun i alle disse årene vært en rød klut for mange republikanske velgere. Hun profilerte seg som en sterk motstander av president George W. Bush under Irak-krigen – og ikke minst som våpendrager for president Barack Obama i arbeidet med å få vedtatt en helsereform.

I høstens valgkamp var det mange demokratiske kandidater som fant det nødvendig å markere avstand til Pelosi – de sa til velgerne at de ikke ville stemme på henne som speaker hvis de ble valgt.

Først over nyttår blir kabalen lagt, Pelosi bruker tiden til å pleie sitt nettverk og sin tilhengerskare. Hun gjør det med honning, ikke eddik, ifølge en stilstudie i The Washington Post. Hun har lyttet, ikke kranglet. Samtalene om lederskapet har ikke vært av det ubehagelige slaget, ifølge avisen.

Eldre enn i Norge

Ved valget 6. november ble det innvalgt historisk mange kvinner, og flere ungdommer enn før. Gjennomsnittsalderen i Kongressen holder seg likevel på 58,5 år, den samme som i forrige periode, skriver Politico. Lederen av Senatets justiskomité, demokraten Dianne Feinstein, er 84 år, det samme er republikaneren Orrin Hatch, som ble innvalgt første gang i 1976.

Norske folkevalgte er yngre, i Stortinget er snittalderen 46 år.

– Det er påfallende at så mange i høy alder er egnet til å styre i USA, men så få i Norge. Det henger ikke på greip, sier Høyres Astrid Nøklebye Heiberg (82), den eldste fast møtende på Stortinget i Norge noensinne. Hun er fast møtende vararepresentant etter at partifellen Nikolai Astrup fra Oslo ble statsråd i januar.

Lov til å styre, ikke jobbe

Høyre-veteranen og psykiatriprofessoren har lenge vært pådriver for en aktiv seniorpolitikk og bruk av eldre menneskers erfaring og kompetanse.

– Eldrepolitikk handler ikke bare om omsorg, men om retten til å delta og betydningen av å være med, sier Nøklebye Heiberg.

Mot sin egen vilje gikk hun av med pensjon da hun fylte 70, men vendte syv år senere tilbake til yrkeslivet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. På Stortinget trives hun nå utmerket.

– Vi får lov til å lage lover, lov til å stemme i viktige saker og lov til å forme det norske samfunnet. Det eneste vi ikke får liv til, er å fortsette med det vi er utdannet til, sier Nøklebye Heiberg.