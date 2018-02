– I fjor kom verden altfor nær randen av en betydelig konflikt, sier Wolfgang Ischinger.

Han er formann for den årlige sikkerhetskonferansen i München, som neste helg går av stabelen for 54. gang.

Ischinger mener det er urovekkende med den oppildnende retorikken man har hørt fra enkelte ledere det siste året.

– Om det så er på Koreahalvøya, i Persiabukta eller i Øst-Europa: I en så anspent situasjon kan én dårlig beslutning være nok til å utløse en farlig kjedereaksjon.

Tunge navn

Ischinger har som alltid flust av tunge navn på gjestelisten til samlingen på luksuriøse Hotel Bayerischer Hof.

Mer enn 20 stats- og regjeringssjefer og 80 utenriks- og forsvarsministre deltar. På plass er også internasjonale ledere som FNs generalsekretær António Guterres, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Fra norsk side deltar både utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Viktig møteplass

Alt i alt samles rundt 500 høytstående ledere under samme tak på sikkerhetskonferansen. Der venter både store paneldebatter og en lang serie med møter én til én og i mindre grupper på hotellrommene.

Nettopp denne dialogen trengs, mener Ischinger.

I forkant av konferansen har han og samarbeidspartnerne lagt fram en 88 sider lang rapport der de forsøker å beskrive sikkerhetssituasjonen i verden i dag.

Beskrivelsen er dyster. Den liberale internasjonale ordenen har forvitret ytterligere, USAs utenrikspolitikk er blitt mer uforutsigbar, og viktige nedrustningsavtaler er truet, advares det.

Samtidig øker spenningen i flere deler av verden, deriblant mellom USA og Nord-Korea og mellom Iran og Saudi-Arabia.

En postvestlig verden?

Et gjennomgangstema i rapporten er amerikanernes rolle. Mens USA tidligere var garantisten for en liberal verdensorden, har pipa fått en annen låt under president Donald Trump, fastslås det.

På fjorårets München-konferanse benyttet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anledningen til å spå slutten på Vestens dominans.

– Den økonomiske og politiske globaliseringen har vært et verktøy for å øke dominansen til en liten eliteklubb av stater i verden. Dette skismaet kan ikke vedvare. Ansvarlige ledere må ta et valg, sa Lavrov.

– Jeg håper de velger en demokratisk og rettferdig verdensorden. Hvis du vil, kan du kalle det en postvestlig verdensorden, sa han.