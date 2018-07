Ti skadd i knivangrep på buss i Tyskland

I en uttalelse fra politiet går det fram at ti personer ble skadd, men ingen livstruende. Angriperen slo også til sjåføren.

På Twitter skriver politiet også at en mistenkt er arrestert og satt i varetekt. Mannen skal være en 34 år gammel mann med tysk statsborgerskap bosatt i Lübeck. Det skal ikke være noen indikasjoner på at mannen var radikalisert eller har tilknytning til terrororganisasjoner.

Ifølge en talsmann for politiet undersøker politiet omstendighetene rundt angrepet.

Det skal også ha blitt funnet en rykende ryggsekk på bussen. Den ble undersøkt av bombegruppen som fant noe brannfarlig materiale, men ingen eksplosiver.

Skal ha vært en kjøkkenkniv, ifølge øyevitne

Et stort antall politifolk rykket ut til bydelen Kücknitz i den nordtyske byen der angrepet skjedde og sperret av området.

Ifølge et øyenvitne var bussen full av passasjerer da en mann plutselig trakk et våpen opp av en veske og begynte å angripe andre passasjerer. Et annet øyenvitne beskriver overfor avisen våpenet som en kjøkkenkniv, skriver avisen Lübecker Nachrichten.

– Ett av ofrene hadde akkurat tilbudt sin sitteplass til en eldre dame da gjerningsmannen plutselig stakk ham i brystet. Det var et blodbad, sier et øyenvitne.

Mistenkt ble raskt pågrepet

Bussjåføren skal ha stanset bussen omgående og åpnet dørene slik at passasjerene kunne flykte ut. En av politiets patruljebiler var tilfeldigvis i nærheten, og en mistenkt mann ble raskt pågrepet.

Motivet er ennå ukjent.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter. — Polizei SH (@SH_Polizei) July 20, 2018

Lübeck er en by nordøst for Hamburg med drøyt 218.000 innbyggere.