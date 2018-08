Trump og McCain var arge konkurrenter. Selv etter sin død gir krigsveteranen et spark til presidenten.

Den amerikanske senatoren, som døde lørdag 81 år gammel, blir hyllet av både motstandere og støttespillere. Til og med president Donald Trump, som jevnlig røk i tottene på McCain, sendte sine kondolanser.

«Jeg vil uttrykke dyp respekt og sympati med senator John McCains familie. Jeg vil be for dere», skrev presidenten på Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Besk tone

Før 81-åringen døde, var imidlertid Trumps tone svært krass. Flere ganger gjorde han narr av McCain.

– Han er ingen krigshelt. Han er en krigshelt fordi han ble tatt til fange. Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange, sa Trump om mannen som amerikanere flest omtaler som en krigshelt.

McCain ble tatt til fange under Vietnamkrigen da flyet hans styrtet. Han ble torturert i flere måneder, og til slutt gikk han med på å spille inn et lydbåndopptak der han «innrømmet krigsforbrytelser». Faren hans var samtidig øverste sjef for de amerikanske styrkene i Stillehavsregionen, og McCain var derfor en viktig fange for nordvietnameserne.

Selv slapp Trump militærtjeneste fordi han skal ha hatt en skade i føttene.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Skarp kritiker

Etter at Trump ble president, var McCain en av hans skarpeste kritikere. Jevnlig slo han tilbake mot presidentens mange røffe og provoserende uttalelser, og han stoppet Trumps forsøk på å skrote tidligere president Barack Obamas helsereform. Han rettet også skarp kritikk mot Trump etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i sommer.

McCain ser ut til å gi et stikk til Trump også etter sin død. Senatoren skal ha bedt de tidligere presidentene Obama og Bush om å holde minneord i begravelsen, men han ville ikke ha Trump til stede. Isteden skal visepresident Mike Pence ha blitt bedt om å komme. Bisettelsen er i Washington National Cathedral, ifølge The New York Times.

JIM BOURG / Reuters / NTB scanpix

Da nyheten om senatorens død ble kjent, sa Obama at alle amerikanerne står i gjeld til McCain. Obama slo McCain i presidentvalget i 2008.

– John McCain og jeg var fra forskjellige generasjoner, helt forskjellig bakgrunn og konkurrerte i de høyeste sfærer av politikken. Til tross for alt vi var uenige om, delte vi troskap mot noe høyere – idealene som generasjoner av amerikanere og innvandrere har kjempet for, marsjert for og ofret seg for, sa Obama ifølge NTB.

George W. Bush sa at McCain var en mann med dype prinsipper og en patriot av høyeste rang.

Fredag ble det kjent at McCain hadde valgt å avslutte behandlingen for hjernekreft. I fjor sommer ble han operert, men han uttalte etterpå at legene hadde gitt ham en svært dårlig prognose.

