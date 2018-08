Den russiske regjeringen varslet i juni en omfattende pensjonsreform som innebærer høyere pensjonsalder for russere (For menn: fra 60 år til 65 år. For kvinner: Fra 55 til 63 år.).

Reformen skulle innføres gradvis over 10 år ved at pensjonsalderen øker seks måneder hvert år.

Ifølge tall fra Rosstat vil det neste år berøre 918.000 menn og 1,2 millioner kvinner.

Den gjennomsnittlige pensjonen i Russland er 13.700 rubler, noe som tilsvarer ca. 1700 kroner i måneden.

Forventet levealder er 66 år for menn og 77 år for kvinner (2016).

Svært lave fødselskull i etterkant av andre verdenskrig og den økonomiske krisen på 90-tallet gjør at antallet pensjonister i Russland vil øke svært kraftig i forhold til arbeidstagere.