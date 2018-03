Ikke siden den tredje Gaza-krigen i 2014 har så mange mistet livet på en enkelt dag i den israelsk-palestinske konflikten, konstaterer BBC.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en pressemelding at han er dypt bekymret:

– Generalsekretæren ber om en uavhengig og åpen etterforskning av hendelsene. Han ber også om at folk unngår situasjoner som kan føre til ytterligere dødsfall, spesielt situasjoner som setter sivile i fare.

Palestinske myndigheter: 15 drept og 1400 skadet under massedemonstrasjoner på Gazastripen

Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Voldelige demonstrasjoner

Flere titusener palestinere hadde fredag samlet seg for å gjennomføre en av de største palestinske demonstrasjoner på grensen mellom Gaza og Israel på flere år.

«Marsjen for tilbakevending» kalles den i Gaza, og planen er å fortsette protestene helt frem til 15. Mai – dagen palestinerne kaller Nakba (katastrofen) og som samtidig markerer opprettelsen av staten Israel for 70 år siden.

Reuters skriver at stemningen i utgangspunktet var svært fredelig, i samsvar med det arrangørene skal ha ønsket. Også islamistiske Hamas, som er den dominerende grupperingen på Gazastripen og har som erklært mål å tilintetgjøre staten Israel, var blant dem som i utgangspunktet oppfordret alle demonstranter om å respektere at protestene skulle være ikkevoldelige. Unge aktivister ble ifølge nyhetsbyrået Reuters oppfordret om å holde seg unna, for å unngå provokasjoner.

Da en 27 år gammel bonde ble drept av stridsvogn-ild noen timer før demonstrasjonen startet, beskyldte Hamas Israel for bevisst provokasjon.

I løpet av formiddagen begynte palestinere å tenne på bildekk og kastet brannbomber og stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene svarte med å skyte gummikuler, skarpe skudd og tåregass mot demonstrantene, skriver NTB.

Fakta: Fakta om Gazastripen Gazastripen er på størrelse med Mjøsa (365 kvadratkilometer) og hjem for cirka 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948. Området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men gitt tilbake til palestinerne i 2005. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt landgrensen, med unntak av Rafah-overgangen til Egypt. I 2006 vant Hamas valget i de palestinske områdene, men fikk ikke kontroll over de Fatah-kontrollerte sikkerhetsstyrkene på Gazastripen. 2007 kom det til væpnet strid som endte med at Hamas jaget ut Fatah og sikkerhetsstyrkene. Palestinernes president, Fatah-leder Mahmoud Abbas, oppløste den Hamas-dominerte regjeringen, men Hamas fortsetter å styre på Gazastripen. Israel håndhever en streng blokade av området. Militante palestinske grupper har skutt tusenvis av hjemmelagde raketter mot det sørlige Israel. Israel har det siste tiåret gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven, som har kostet tusener livet og forårsaket store materielle ødeleggelser. Enklaven er nå uten elektrisitet store deler av døgnet, 95 prosent av vannet er udrikkelig og offentlige tjenester blir stadig dårligere. Arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent, og 80 prosent av innbyggerne er avhengige av matvarehjelp utenfra. Kilde: NTB

ADEL HANA / TT / NTB scanpix

Hastemøte

Etter at situasjonen forverret seg utover dagen, ba Kuwait om at FNs sikkerhetsråd skulle gå i hastemøte i New York fredag kveld.

– Israel er nødt til å overholde sin forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov. Dødbringende makt må kun anvendes som en siste utvei, sa FNs sjef for politiske saker, Tayé-Brook Zerihoun, under møtet.

USA, Israels nære allierte, kritiserte i Sikkerhetsrådets møte «aktører med onde hensikter for «å bruke demonstrasjoner som et påskudd til å skape vold og dermed sette uskyldiges liv i fare.»

Amerikanerne ga uttrykk for «dyp sorg» over at liv er gått tapt og oppfordrer partene om å ta skritt for å dempe spenningen og redusere risikoen for flere sammenstøt.

ADEL HANA /AP/ NTB scanpix

– Barn blant de drepte

Like før Sikkerhetsrådets møte sa Palestinas FN-ambassadør Riyad Mansour at 17 mennesker, blant dem barn under 16 år, var drept, mens Guterres viser til minst 15. Nyhetsbyrået Reuters melder om 16 drepte.

Fredag kveld opplyste den israelske hæren at den hadde utført luftangrep og angrep med artilleri rettet mot tre Hamas-mål på Gazastripen.

Massakre, sier palestinsk FN-ambassadør

Mer enn 1400 demonstranter ble såret fredag, ifølge palestinske myndigheter.

– Palestina betrakter Israels handlinger som en massakre på våre folk, sa FN-ambassadør Mansour.

Det israelske militæret (IDF) beskylder i en erklæring Gazas makthavere Hamas for «kynisk utnyttelse av kvinner og barn ved å sende dem mot sikkerhetsgjerdet på grensen og dermed sette deres liv i fare».

Talspersoner or IDF hevder at soldatene ikke skjøt med skarp ammunisjon mot andre enn personer som forsøkte å gjøre sabotasje mot grensegjerdet, noen av dem ved å rulle frem brennende bildekk og kaste steiner.

Israelerne hevder også at to av de drepte er Hamas-krigere.

Om to personer som ble drept av skudd fra stridsvogner, sier IDF at det dreier seg om to krigere som først selv åpnet ild mot soldatene på motsatt side av grensen.

Komiteen som organiserte fredagens demonstrasjoner, opplyser at de vil fortsette demonstrasjonene lørdag for å minnes de som ble drept fredag.

Krever tilbakevending

Ikke tilfeldig startet massedemonstrasjonene på Gazastripen 30. mars, som palestinerne kaller «Landdagen», en årlig minnemarkering for seks arabiske israelere som i 1976 ble drept av sikkerhetsstyrker da de protestere mot myndighetenes konfiskering av jord i det nordlige Israel.

Men det viktigste kravet for demonstrantene er at palestinske flyktninger må få rett til å returnere til byer og landsbyer som deres familier flyktet fra, eller ble drevet ut fra, da staten Israel ble opprettet i 1948.

Israel har for lengst erklært at en rett til å vende tilbake er helt utelukket, og argumenterer for at flyktninger må ha som mål å bosette seg i en fremtidig palestinsk stat på den okkuperte Vestbredden og på Gazastripen. Men forhandlinger for å nå frem til en slik løsning, kollapset i 2014, påpeker Reuters.

Hamas-leder Ismail Haniyeh holdt en tale for demonstranter øst på Gazastripen fredag. Han sa at det ikke finnes noen løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne uten at palestinerne får dra tilbake til «hele Palestinas land».

Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Jerusalem-ambassade provoserer

USAs president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har satt sinnene i kok på palestinsk side.

Men overfor Haaretz opplyser Det hvite hus at Trump arbeider med å meisle ut en fredsplan og at den kan komme til å overraske skeptikerne.