Khaled Mustafa og hans 15 år gamle sønn Hamza var flyktninger fra Syria. De kom til New Zealand i fjor i håp om et tryggere liv, men ble i stedet ofre for høyreekstremistisk terror.

Hamzas yngre bror Zaid (13) ble såret da han ble skutt i beinet i angrepet, men deltok under seremonien onsdag. Flere hundre personer fulgte hans far og storebror til graven.

Myndighetene har brukt fire dager på å sette av et eget område for ofrene på en av byens gravlunder for muslimer. Mange av de drepte kommer til å bli stedt til hvile der, men noen vil også få et siste hvilested i sine opprinnelige hjemland, opplyser myndighetene.

Etter en kort bønnestund ble de to båret inn til gravstedet av familie og venner, stedt til hvile og navnene deres lest opp over høyttaleren på området.

Ardern besøkte skolen

Til stede ved begravelsen var Abdul Aziz, en afghansk flyktning som konfronterte gjerningsmannen ved Linwood-moskeen. Også Alabi Lateef forsøkte å stanse gjerningsmannen under angrepet og var til stede ved seremonien onsdag.

Tidligere onsdag besøkte statsminister Jacinda Ardern Cashmere High School der Hamza og Zaid var elever. Skolen mistet også en annen elev, 14 år gamle Sayyad Milne.

På spørsmål fra en elev om hvordan hun føler seg, svarte Ardern: «Jeg er trist».

Tidkrevende

En 28 år gammel australsk høyreekstremist er siktet og varetektsfengslet etter de to angrepene mot moskeene Al Noor og Linwood under fredagsbønnen. I tillegg til de 50 som ble drept, ble minst like mange såret. For flere av de sårede er tilstanden svært alvorlig.

Politisjef Mike Bush sa onsdag at målet var at de fleste ofrene skulle identifiseres innen dagen var omme, men at det vil ta litt lengre tid for noen av dem.

Den lange ventetiden har ført til økt fortvilelse blant mange etterlatte. Bush påpekte at de rettsmedisinske undersøkelsene er avgjørende bevis i en fremtidig rettsprosess.

– Avverget nytt angrep

Ved å pågripe Brenton Tarrant i en bil 21 minutter etter de første nødmeldingene om moské-angrepene kom inn, ble et tredje angrep avverget, ifølge politisjefen.

– Vi er overbevist om at vi stanset ham på vei til ytterligere et angrep, så liv ble reddet, sa Bush

Av hensyn til etterforskningen vil han ikke si noe om hva dette målet skal ha vært.

Imidlertid skrev den siktede i et manifest at målet var å angripe moskeene i Christchurch, og en moské i byen Ashburton hvis han klarte å komme seg dit.

Ifølge politisjefen ble minst tre våpen beslaglagt under pågripelsen.

Deling av video

Onsdag ble en 44 år gammel mann siktet for å ha delt massedrapsmannens video dagen etter at den ble sendt direkte på Facebook. Da hadde myndighetene allerede slått fast at det var straffbart å dele den.

Mandag ble en 18-åring siktet for å ha gjort det samme.

Strafferammen i begge sakene er 14 års fengsel.

Statsminister Jacinda Ardern og hennes australske motpart Scott Morrison krever at sosiale medier gjør mer for å hindre publisering av hatbudskap og spredning av slikt materiale. Newzealandske selskaper har igangsatt annonseboikott av Facebook.

I en kronikk i Washington Post onsdag roser Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Arderns håndtering av saken og oppfordrer vestlige ledere til å ta lærdom av Arderns «mot, lederskap og oppriktighet».