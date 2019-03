– Vi har fått mange reaksjoner i dag. Flere har ringt, og medlemmer sender oss meldinger på telefon og i sosiale medier. De er redde, sier Djamal Selhi, daglig leder i Rabita-moskeen i Oslo sentrum.

Når klokken nærmer seg 14, strømmer folk inn dørene i Calmeyers gate, tar av seg skoene i gangen og går opp trappene for fredagsbønnen.

Det er trangt. Mange her husker hvordan det ristet i bygget under fredagsbønnen ettermiddagen 22. juli 2011, da en bombe gikk av i Regjeringskvartalet like ved. Folk strømmet ut i trengsel.

Nå har moskeens medlemmer igjen blitt påminnet sårbarheten om noen skulle angripe. Angrepene på New Zealand er tema både i fredagsbønnen og medlemmer imellom etterpå.

– Det er tragisk, sier Jonas Turkmen.

– Vi trenger en handlingsplan mot Breiviks holdninger

Først er det tale på norsk, så holder dagens gjesteimam fredagsbønn på arabisk. Til slutt snakker han om angrepet i New Zealand, og oppfordrer de fremmøtte til å be for de rammede.

– Vår største bekymring nå at det aldri ble tatt skikkelig tak i holdningene som lå bak angrepet til Anders Behring Breivik. 22. juli-saken er liksom ferdig, avsluttet. Men dette tankegodset lever videre. Da kan hvem som helst ty til slike ekstreme handlinger. Vi etterlyser en handlingsplan for å gjøre noe med dette, sier Selhi.

Han har ikke lyst til å mase. Han synes det plasserer norske muslimer i en offerrolle de ikke ønsker.

– Men vi må likevel si ifra: Det er en årsak til at slike ting kan skje. Det som skjedde i New Zealand nå, er et eksempel på hva fordommer og hat i verste fall kan resultere i. Nå er det viktig at også norske politikerne tar tak i slike holdninger, gjør noe med det. Nok er nok. Jeg synes statsminister Erna Solberg må komme på banen og si at klart og tydelig ifra at nok er nok, sier Selhi.

Han bemerker at medlemmene hans er norske.

– Og vi lever under et veldig press hele tiden. Hvor lenge skal vi leve i frykt? Vi er ett folk. Jeg synes vi skal benytte sjansen nå til å ta et oppgjør med slike holdninger nå.

Ønsket ikke politibiler utenfor

Etter bønnen forteller en mann at han ønsker seg kameraovervåking og væpnede sikkerhetsvakter ved moskeen for å øke sikkerheten. Andre igjen har med seg barna sine uten å tenke så mye over sikkerheten.

– Om det skjer noe, kan det skje hvor som helst, sier en småbarnsfaren på vei ut.

En mann kommenterer at terror og vold er like ille, uansett om det er IS eller høyreekstreme som står bak.

– Det er ikke bra.

Daglig leder Djamal Selhi tenker på kaoset som kan oppstå i trappene ved en eventuell krisesituasjon.

– Lokalene våre er trange. Det kan være farlig. Mange er bekymret for sikkerheten. Spesielt i dag. Alle kommer hit til fredagsbønnen, menn, kvinner og barn, moskeen er tettpakket, sier Selhi.

Selv om angrepet i New Zealand er på den andre siden av verden, opplever mange her det likevel som nært. Lederen hadde møte med politiet før fredagsbønnen. De kom frem til at de ikke ønsket politibiler utenfor moskeen.

– Vi har fått beskjed om at situasjonen er stabil, at trusselnivået er uendret. Da vil vi ikke bidra til å skape ekstra frykt. Vi prøver å ikke gjøre noe stort nummer ut av dette, sier Selhi.

Moskeen har likevel forsterket vaktholdet i dag, med frivillige i gule vester som passer på i etasjene.

– Det er som om 22. juli aldri hadde skjedd

20 år gamle Jasmin Elmoosaooi, som jobber deltid i moskeen, sier at unge opplever det belastende å være norske muslimer.

– Vi skal beskytte oss selv og våre meninger konstant. Og vi lever i frykt. Står jeg på T-banen, tenker jeg på om noen vil dytte meg ned i sporet. Og jeg lurer på om noen frykter meg. Vi må prøve å få til en endring. Folk må leve sammen i trygghet.

Selhi sier det var fint å oppleve følelsen av samhold i Norge etter 22. juli. Men så var det som om fellesskapet forvitret igjen.

–22. juli er ikke lenge siden. Men på debatten i Norge virker det nå som om det aldri har skjedd, sier Selhi.