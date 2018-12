Kavanaugh skuffet sine ivrige tilhengere: Blokkerte omstridt abortsak

USAs høyesterett sa mandag nei til å behandle saken Gee v. Planned Parenthood. Dermed skuffet Brett Kavanaugh, USA nyeste høyesterettsdommer, en rekke konservative aktivister.

Det trengs en ja-stemme fra fire av de ni dommerne for å få en sak opp, men bare tre av dommerne ville ta saken.

Har 600 klinikker

Den juridiske striden handlet til syvende og sist om hvorvidt delstatene Kansas og Louisiana kunne la være å betale ut penger til Planned Parenthood, en organisasjon med 600 helseklinikker.

Halvparten av klinikkene utfører aborter. Dermed er organisasjonen USAs største tilbyder av svangerskapsavbrudd, men i Louisiana utfører den ikke slike inngrep.

Brett Kavanaugh ble i oktober godkjent i Senatet i en opprivende strid etter anklager om et seksuelt angrep i ungdomstiden. Politisk gikk kampen nesten helt etter partipolitiske skillelinjer. En rekke konservative aktivister og lobbyister jobbet også hardt for Kavanaughs godkjenning, ikke minst abortmotstandere.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

Fakta: USAs høyesterett Siden 1803 har dommerne i USAs øverste domstol vurdert om føderale og delstatlige lover er i tråd med landets grunnlov. Dermed har domstolen tatt stilling til en rekke omstridte politiske saker gjennom årene, som for eksempel dødsstraff, raseskille i skolene og selvbestemt abort. Dommerne sitter til de dør eller velger å gå av. Nye dommere nomineres av presidenten og godkjennes i Senatet.

– Kavanaugh skuffer

Håpet blant mange av aktivistene er at et konservativt flertall skal få en slutt på selvbestemt abort i USA. Nå har imidlertid jubelen lagt seg. Abortmotstanderne er urolige for at høyesterettsdommerne ikke vil oppfylle drømmen.

– Kavanaugh skuffer allerede på startstreken, lød kommentaren fra ForAmerica, en konservativ gruppe.

Dommer skrev dissens

Vanligvis vet man ikke hvilke høyesterettsdommere som stemte hva i spørsmålet om en sak kommer opp eller ikke. I denne saken skrev imidlertid dommer Clarence Thomas en dissens. Uttalelsen ble støttet av dommerne Samuel Alito og Neil Gorsuch.

Dermed ble det kjent at Trumps nyeste dommer, Kavanaugh, og den konservative lederen av domstolen, John G. Roberts, sammen med domstolens liberale dommere hadde sagt nei til å behandle saken.

Fakta: Brett Kavanaugh 53 år gammel Yale-utdannet dommer i USAs høyesterett. Republikaner. Katolikken var en av hovedforfatterne av rapporten som i detalj beskrev Bill Clintons sidesprang med Monica Lewinsky. Gift og har to barn.

– Nekter å gjøre jobben sin

Dommer Clarence Thomas antyder sterkt at den bitre abortfeiden ligger bak avslaget fra flertallet av dommerne. Han mener retten «her nekter å gjøre jobben sin».

– Jeg mistenker at dette har noe å gjøre med at en av partene heter Planned Parenthood, skriver han.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

– Ikke subsidiere abortfirmaer

Catherine Glenn Foster, leder i Americans United for Life, en antiabortbevegelse, sier i en uttalelse at de er skuffet og ber domstolen «gjøre sin plikt». Hun ser et håp i at lignende rettssaker verserer for lavere domstoler og at Høyesterett heller kan velge å behandle av disse.

– I mellomtiden vil vi fortsette å kjempe for at stater ikke skal tvinges til å måtte bruke av sine begrensede ressurser til å subsidiere abortfirmaer, sier hun

Fakta: Dommerne i USAs høyesterett Høyesterettsjustitiarius John Roberts (63), konservativ. Clarence Thomas (70), konservativ. Samuel Alito (68), konservativ. Neil Gorsuch (51), konservativ. Brett Kavanaugh (53), konservativ Ruth Bader Ginsburg (85), liberal. Stephen Breyer (80), liberal. Sonia Sotomayor (64), liberal. Elena Kagan (58), liberal.

Flere stridssaker kommer

Analytikere som følger USAs høyesterett, mener dommerne for øyeblikket virker motvillige til å ta inn store, kontroversielle stridssaker. I løpet av vinteren må de ta stilling til om de vil behandle minst to slike politiske hete poteter fra president Donald Trumps regjeringsadvokat:

I mellomtiden er Planned Parenthood fornøyd med sin foreløpige seier.

– Enhver person har en grunnleggende rett til helsetjenester, uansett hvor de er, hvor de bor og hvor mye de tjener, sier dr. Leana Wen, president i organisasjonen.