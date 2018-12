Forskere: – IS-troskap betyr ikke nødvendigvis at de fikk ordre

Torsdag kveld bekreftet marokkanske myndigheter at videoen der de fire mennene sverger troskap til IS er ekte. Men det betyr ikke automatisk at de hadde noen direkte kobling til gruppa, sier seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NRK.

Kan ha handlet uten ordre

– Det er ikke noen særlig tvil om at de sverger troskap her. Spørsmålet er om vi kan slutte derfra at IS står bak eller om dette er noe som er mer spontant organisert, lokalt i Marokko, sier Bøås.

Han mener mennene kan ha bestemt seg for å begå drapene uten at det har kommet noen ordre eller direktiv fra IS om hva som skal gjøres.

Professor Stig Jarle Hansen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har gjort seg noen av de samme tankene.

En undergruppe?

– Det kan være en gruppe som har villet være med i IS, men som ikke har hatt kontakt med dem, en selvradikalisert gruppe, sier han til kanalen. Professoren i utviklingsstudier åpner likevel for at det motsatte kan være tilfelle.

Kripos samarbeider med dansk politi for å få nettilbyderne til å fjerne en video som hevdes å vise drapet på en av de to kvinnene i Marokko.

– Det kan faktisk også være en undergruppe av IS. Vi har sett at grupper har forsøkt å gjennomføre angrep i Marokko gang på gang. Så langt har marokkansk politi og sikkerhetsapparatet greid å slå dette ned, Kanskje dette er en gruppe som kom seg gjennom nettet.