1. Send flere nordmenn, please!

Statsminister Erna Solberg besøkte Donald Trump i Det hvite hus i januar og gjorde suksess ved å fortelle presidenten at Norge har handelsunderskudd med USA. Trump frydet seg storlig over budskapet. Dagen etter lekket det ut at presidenten hadde kalt utviklingsland som Haiti for «shithole countries» i et lukket møte med kongressmedlemmer.

– Hvorfor kan vi ikke heller få innvandrere fra land som Norge, utbasunerte Trump til mildt sjokkerte tilhørere, ifølge medierapportene. Det ble en stor skandale, og amerikanske medier skrev syrlige artikler om grunnene til at nordmenn ikke lenger utvandrer til USA.

2. Du har sparken!

De var mange som måtte gå, men ingen falt dypere enn utenriksminister Rex Tillerson. Den tidligere toppsjefen i Exxon sjarmerte Trump til å gi ham stillingen i løpet av et kort møte i november 2016. Drøyt et år senere var forholdet surnet så mye at de to knapt snakket sammen. Tillerson var på reise i Afrika da han fikk sparken via Twitter. «Takk til Rex Tillerson for hans service», skrev presidenten. Nylig uttrykte imidlertid Trump det han egentlig mener om Tillerson på Twitter: «Han er dum som et brød.» Og dessuten «lat».

Rett før jul leverte forsvarsminister Jim Mattis inn sin avskjed med et sviende kritisk brev. Trump svarte med å tvinge Mattis ut to måneder før han egentlig skulle slutte.

Andre Trump-topper som gikk av eller fikk sparken: justisminister Jeff Sessions, stabssjef John Kelly, FN-ambassadør Nikki Haley, nasjonal økonomirådgiver Gary Cohn, nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, innenriksminister Ryan Zinke, veteranminister David Shulkin, miljøminister Scott Pruitt, sjefjurist i Det hvite hus Don McGahn og kommunikasjonssjef Hope Hicks.

3. Trumps trofaste trio

Mye har vært skrevet om alle som har forlatt Trump enten de gikk frivillig eller med avtrykket av en frekk tweet i baken. Men ikke alle går. Noen blir. Tre har utmerket seg som spesielt trofaste i året som gikk:

Mick Mulvaney er mannen som tar de tunge løftene for Trump. Først ble han budsjettdirektør og kastet alle sine prinsipper om underskudd over bord Trump-regjeringen har skapt det største budsjettunderskuddet på seks år.

Deretter fikk han ekstrajobb som leder for forbrukertilsynet for finans da lederen der forsvant. Og nå har Trump utnevnt ham til midlertidig stabssjef etter at en rekke andre personer takket nei til jobben.

En annen av presidentens trofaste er Mike Pompeo. Trump ga ham først stillingen som CIA-direktør, men flyttet ham raskt over til Utenriksdepartementet etter at Rex Tillerson fikk fyken. Pompeo ble umiddelbart sendt til Nord-Korea med den umulige oppgaven å forberede et nedrustningsmøte på få uker. Han må ofte kommentere presidentens impulsuttalelser på sparket og klarer det stort sett utmerket.

Men den mest trofaste av alle er Rudy Guiliani. Det var Guiliani som forsvarte Trump på TV etter at «Grab them by the pussy»-opptaket kom ut, og andre republikanere vendte ham ryggen. Det er Guiliani som nå trasker fra TV-studio til TV-studio for å bedyre Trumps uskyld og noen ganger bagatellisere hans skyld i Mueller-etterforskningen og alle de andre granskingene. Og det er Guiliani som må prøve å forklare Trumps verste tweets, som å kalle sin tidligere advokat Michael Cohen for en «rotte».

4. Den trumpiske verdensorden

Emmanuel Macron kom helt til Washington. Det gjorde også Jens Stoltenberg og Angela Merkel. Ingen av dem klarte å overtale Trump til å beholde Iran-avtalen. Med sin nye sikkerhetsrådgiver John Bolton i ryggen skrotet presidenten atomavtalen som USA, Kina, Russland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU møysommelig hadde forhandlet frem.

Omtrent samtidig eskalerte presidenten handelskrigen med flere nasjoner og spesielt med Kina. Her har presidenten en annen globaliseringsskeptiker i ryggen: sin økonomiske rådgiver Peter Navarro. Konflikten har vært tung for begge nasjoner. Landene skal møtes til nye forhandlinger i januar, og nervøse markeder håper på en løsning de neste månedene.

Presidentens store seier på den internasjonale arenaen var en reforhandlet NAFTA-avtale med Canada og Mexico. Etter harde basketak og fornærmelser fra Trump fikk han nabolandene med seg. Klarer presidenten å få innrømmelser fra Kina i året som kommer, selv om de er marginale, kan hans handelsstrategi med trusler og ekstremt press bli sett på som en stor seier, spesielt av hans tilhengere.

5. Den trumpiske økonomien

Donald Trumps absolutte favorittstatistikk i år har vært arbeidsledighetstallene. De er nemlig lavere enn de har vært på over 50 år. Det har ført til at USA nå har akutt mangel på arbeidskraft, og det har gitt mange amerikanere høyere lønn.

Et stort skattelette har også ført til et stort budsjettunderskudd, noe som har fått forbausende lite oppmerksomhet i USA. Gapet mellom inntekter og utgifter var 780 milliarder dollar i 2018 og vil være på over 1000 milliarder dollar innen 2020, ifølge The Congressional Budget Office.

Børsene har svingt kraftig, og mot slutten av året frykter stadig flere at man kan gå mot økonomisk nedgang i 2019, spesielt hvis handelskrigen mellom USA og Kina fortsetter. 80 prosent av økonomisjefene i USAs største selskaper tror landet vil oppleve en resesjon innen utgangen av 2020, ifølge The Wall Street Journal. Året ebber ut med Kongressen i full budsjettkonflikt og deler av staten stengt ned.

Trump har lagt press på sentralbanksjef Jerome Powell om å holde renten lav. Det er svært uvanlig at en president åpent forsøker å påvirke sentralbanksjefen, som skal være uavhengig og politisk nøytral.

6. Bromancene som blomstret

Det må ha vært den timen i 2018 der flest mennesker satt foran TV-en og måpte. Da Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin holdt pressekonferanse sammen i Helsinki i juli, ble til og med de mest hardnakkede Trump-forsvarerne overrasket. Presidenten sto ved siden av den russiske presidenten og hudflettet sine egne allierte og trakk i tvil kompetansen til sine egne sikkerhetstjenester. Samtidig roste han Putin og sa også at det ikke var sikkert Russland hadde blandet seg inn i det amerikanske valget i det hele tatt.

Trump trodde pressekonferansen hadde gått finfint helt til han kom hjem til en sydende malstrøm av kritikk. Presidenten måtte prøve å ro seg i land neste dag med en svært sjelden kvasi-innrømmelse.

Presidenten har også pleiet sitt elsk-hat-forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, som han tidligere har truet med å utrydde.

– Vi ble forelsket, sa Trump etter å ha møtt nordkoreaneren ansikt til ansikt i Singapore i juni. Nord-Korea har ikke skutt opp raketter siden møtet, men det er fortsatt usikkert om landet virkelig vil ruste ned.

Mot slutten av året tok Trump en annen av sine favoritter i forsvar. Da Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman ble knyttet til drapet på journalist Jamal Khashoggi, trakk Trump CIAs analyse i tvil. Presidenten kritiserte heller ikke kronprinsen. Til slutt tok Senatet affære og vedtok en resolusjon der de fordømte bin Salman for mordet.

7. Et strammere grep om partiet

Trump har brukt mye tid på å pleie sine mest hengivne tilhengere i året som gikk. Han har holdt folkemøter nesten ukentlig og tilpasser mye av sitt politiske budskap til «grunnfjellet». Presidenten brukte sin politiske kapital til å motivere disse velgere under kongressvalget i høst med et knallhardt budskap mot innvandring.

Det hjalp trolig republikanerne til å få et større flertall i Senatet, men gjorde at godt utdannede velgere i forstedene vendte dem ryggen og ga demokratene et solid flertall i Representantenes hus. Resultatet er at USA er enda mer polarisert, og at presidenten har et strammere grep om partiet. De fleste av partifellene som har gitt ham motstand, er nå nemlig ute av Kongressen og partiledelsen.

Trump har nå støtte fra 89 prosent av republikanske velgere. Siden krigen er det bare Dwight Eisenhower (i 1956) som har vært like populær før han søkte gjenvalg, ifølge CNN. Og Trumps månedlige oppslutning blant republikanere (pr. Gallup) har aldri vært lavere enn 79 prosent siden han ble president.

8. Hva vi har lært om Melania

Ikke siden Jackie Kennedy har en førstedame vakt så mye oppsikt for sin stil som Melania Trump. Noen av valgene hennes har utløst undring og spekulasjoner: Hvorfor gikk hun for eksempel med den grønne jakken fra Zara med «I really don’t care, do U?» skrevet i enorme hvite bokstaver på ryggen da hun besøkte flyktninger på Mexico-grensen? Hvorfor hadde hun på «kolonihjelm» da hun var på solovisitt i Afrika? Hvorfor stilte hun i hvit #metoo-dress og steinansikt da Trump holdt den årlige talen om nasjonens tilstand i Kongressen?

Spørsmålene er mange, svarene få. Én ting som har gått igjen i beskrivelsene fra kilder i Det hvite hus, er at Melania Trump har mer innflytelse over presidenten enn mange tror, også politisk. Hun bruker sin makt diskret, men myndig. I høst fikk vi et godt eksempel på det da Melania Trumps kontor sendte ut en pressemelding der de i praksis ba presidenten sparke en av sine rådgivere, som hadde kommet i konflikt med førstedamen. Presidenten valgte til slutt å flytte rådgiveren, Mira Ricardel, til en annen del av administrasjonen.

9. De mørke skyene fra Mueller

Presidenten granskes og etterforskes for en lang rekke forhold. Mest spenning knytter det seg til spesialetterforskningen av Russland-forbindelsene. Trump kaller nesten daglig prosessen for en «heksejakt». Han har også sparket justisminister Jeff Sessions fordi han erklærte seg inhabil i saken. Etterforskningsleder Robert Mueller har tatt ut en rekke tiltaler og har fått flere av Trumps nærmeste til å gi informasjon om presidenten i bytte mot mildere straff eller immunitet.

Det gjelder blant andre:

tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn

tidligere kampanjesjef Paul Manafort

tidligere advokat Michael Cohen

en av sjefene for Trumps forretningsimperium

og et medieselskap som har vært involvert i forsøk på å skjule Trumps utenomekteskapelige affærer.

