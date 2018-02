ELN-leder pågrepet i Colombia

Rafael Antonio Botero Rastrepo, kjent under kallenavnet «Tista», ble pågrepet i torsdag.

Han er anklaget for å være en av toppsjefene i ELN-geriljaen, som er landets største opprørsgruppe etter at FARC la ned våpnene som følge av fredsavtalen i 2016.

– Han mistenkes for å ha rekruttert mindreårige og for angrepet på tyrefektingsarenaen Macarena for et år siden, sier president Juan Manuel Santos.

Han legger til at Botero «sannsynligvis» også sto bak en eksplosjon ved en politistasjon i forrige måned, hvor seks personer ble drept og mer enn 40 ble skadd.

ELN har tidligere tatt på seg ansvaret for angrepet utenfor tyrefektingsarenaen i februar i fjor, hvor en politimann omkom og 26 ble skadd.