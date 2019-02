Det melder nyhetsbyråene AP og AFP, som har reportere i nærheten.

Kolonnen med kjøretøyer forlot den ytterliggående islamistgruppas siste skanse onsdag. Det lille området ligger i landsbyen Baghouz ved elva Eufrat, nær grensa mot Irak.

Kjøretøyene fikk passere en av stillingene til den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF, som støttes av USA.

– Etter å ha prøvd i flere dager var vi nå i stand til å evakuere den første gruppen sivile, sier SDFs talsmann Mustafa Bali.

Kalifatet raknet

Bali sier det er uklart om det også var IS-krigere i kjøretøyene. Dette skal ifølge ham bli klarlagt når passasjerene sjekkes.

RODI SAID

APs reportere på stedet melder at minst 17 kjøretøy forlot IS-området. Kvinnene om bord var kledd i heldekkende nikaber, og én mann gikk med krykke. Også flere jenter hadde ansiktene tildekket.

For noen år tilbake kontrollerte den ytterliggående sunni-islamistiske gruppa IS store deler av Syria og Irak. Gruppas såkalte kalifat dekket et område på størrelse med Storbritannia med flere millioner innbyggere.

Her forsøkte IS å etablere et knallhardt, erkekonservativt islamistisk styre. Samtidig sto gruppa bak en rekke terrorangrep både i nærområdene og europeiske land.

Nå er imidlertid «kalifatet» redusert til en halv kvadratkilometer i landsbyen Baghouz.

Felipe Dana / AP / NTB scanpix

Europeisk dilemma

Etter hvert som kalifatet har raknet, har IS' motstandere tatt til fange en rekke europeiske fremmedkrigere.

Dette stiller europeiske land overfor et dilemma. Hva skal de gjøre med egne borgere som er tatt til fange etter å ha kjempet sammen med IS eller oppholdt seg i deres områder?

USAs president Donald Trump har oppfordret europeiske land til å hente ut IS-fangene slik at de kan straffeforfølges i hjemlandene. Norge er ett av flere land som har avvist å aktivt hente IS-krigere hjem.

I Baghouz har flere tusen mennesker, flesteparten kvinner og barn, strømmet ut av IS' siste område de siste ukene. Evakueringen stanset opp noen dager, men tirsdag skal flere titall sivile og flere IS-krigere ha overgitt seg.

Samme dag opplyste FN at rundt 200 familier angivelig fortsatt oppholdt seg i området.