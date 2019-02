David Allen Turpin (57) og Louise Anna Turpin (49) er tiltalt for tolv tilfeller av tortur, tolv tilfeller av frihetsberøvelse, seks tilfeller av barnemishandling og seks tilfeller av mishandling av en voksen som var avhengig av dem.

I tillegg er faren tiltalt for utuktig omgang med et barn under 14 år, men detaljene rundt denne tiltalen er ikke kjent.

LES OGSÅ: Saken har skapt debatt om hjemmeundervisning

Da paret ble fremstilt for varetektsfengsling 19. januar i år, nektet begge seg skyldig. En måned senere, fredag, erklærte begge seg skyldig i tortur og mishandling. De risikerer livsvarig fengsel. Straffeutmålingen vil være klar 19. april.

Datteren flyktet og varslet politiet

Det var parets 17 år gamle datter som greide å rømme og varsle politiet. Hun har fortalt at hun hadde planlagt å rømme i to år. En av de andre søsknene rømte sammen med henne, men dro tilbake til huset på grunn av frykt.

Ifølge politiet ble alle de 13 barna funnet alvorlig underernærte. Alle parets barn, som er mellom to og 29 år, har fått behandling på sykehus etter at de ble sluppet løs fra huset de hadde vært fanget i.

Flere av barna var lenket til møbler med kjetting og hengelåser da politiet i januar ransaket familiens bolig i Perris sør i California.

Foreldrene er ikke tiltalt for tortur og frihetsberøvelse mot toåringen. Den eldste av barna, en 29 år gammel kvinne, veide bare 37 kilo da hun ble funnet.