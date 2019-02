– Bilbomben ble utløst med fjernkontroll i landsbyen Shheel, nær et oljefelt der Syrias demokratiske styrker (SDF), som kjemper mot IS, har etablert en base, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Seks SDF-opprørere ble drept, sammen med 14 arbeidere som de eskorterte fra Omar-oljefeltet, ifølge SOHR.