I Jemen kneler en far ved siden av en liten grav.

Massiv mediedekning over hele verden hjalp ikke sønnene hans. Tvillingene delte føtter og hender, men hadde separate ryggrader, hjerter og lunger. Det er alltid forbundet høy risiko ved fødsel av siamesiske tvillinger, men i krigsherjede Jemen var ikke sjansene for overlevelse særlig høye.

10. februar ble Abdul Khaleq and Abdul Rahim begravd av sin far, Akram al-Bahshani.

Khaled Abdullah, Reuters / NTB scanpix

FN: Verdens verste krise

Krigen i Jemen har pågått i fire år. Dette er grunnene til at FN nå kaller det verdens verste humanitære krise:

Minst 10.000 mennesker har mistet livet i kamphandlinger.

85.000 barn under fem år har dødd av sult og feilernæring, ifølge Redd Barna.

80 prosent av Jemens befolkning – 24 millioner mennesker – trenger hjelp.

10 millioner er nær ved å sulte. 12 år gamle Fatima Ibrahim Hadi (12) er én av dem.

Eissa Alragehi, Reuters / NTB scanpix

På giverkonferansen i Genève denne uken var målet å samle inn 36 milliarder kroner til det FNs generalsekretær, António Guterres, kaller «en overveldende katastrofe». Det kom inn løfter om 23 milliarder kroner.

Paradoksalt nok kommer mye av pengene fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. En FN-oversikt viser at disse to landene lovet å gi 1,5 milliarder dollar (rundt 13 milliarder kroner). Summen utgjorde over halvparten av donasjonene på giverkonferansen.

Norge lovet denne gang å gi rundt 150 millioner kroner til Jemen.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er to av landene som deltar i den kompliserte krigen. Hvordan henger det sammen med at de samme landene gir så mye penger til Jemen?

En svak president får makten

Jemen har vært politisk ustabilt siden den arabiske våren i 2011, da Abdrabbuh Mansour Hadi tok over makten fra den sittende presidenten, Ali Abdullah Saleh.

Fra før var Jemen et fattig land med utbredt korrupsjon, arbeidsledighet og lite mat. På arbeidsbordet fikk den nye presidenten i tillegg flere terrorangrep fra radikale grupper.

Samtidig forble etterretningstjenesten lojal mot tidligere president Saleh.

Houthi-bevegelsen i sør så en svak president og utnyttet sjansen.

Fakta: Jemen Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad, Sana, noen måneder tidligere. Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Fra lokal til regional

Houthiene er en sjiamuslimsk gruppe som under den tidligere presidenten gjennomførte flere angrep mot regjeringen. Under den nye presidenten intensiverte de kampene og tok hovedstaden Sana i 2015.

Gamle fiender fant en ny felles fiende i sittende president Hadi da Houthi-bevegelsen slo seg sammen med grupper til den tidligere presidenten, Saleh.

Dermed ble konflikten for alvor regional.

Saudi-Arabia så Houthi-bevegelsens fremmarsj i Jemen som et tegn på at erkefienden Iran var i ferd med å sikre seg makten i et land på deres dørstokk.

Saudi-Arabia, med støtte av åtte andre arabiske land samt logistisk støtte fra USA, Storbritannia og Frankrike, startet luftangrep mot houthiene.

Hani Mohammed, AP / NTB scanpix

Langvarig

Krigen skulle bare vare noen uker. Slik gikk det ikke.

I desember ble partene enige om en våpenhvile, men den har vist seg veldig vanskelig å iverksette.

Anne Gjertsen

Skjør våpenhvile

I Sverige-samtalene så Jemen et av ikke veldig mange lyspunkter da partene ble enige om en våpenhvile. Selv om de verste kampene har tatt avtatt, har det skjedd lite med de andre punktene i avtalen.

For eksempel ble partene enige om å trekke militært personell bort fra havnebyen Hodeidah, men i avtalen sto det ingenting om hvilken lokal myndighet som skal ta over.

Hani Mohammed, AP / NTB scanpix

I flere uker forhandlet partene på et skip utenfor Hodeidah. Det foreligger en plan, men fremdeles er partene såpass usikre på hverandre at det drar ut.

Saudi-Arabia vil imidlertid ut av den svært kostbare krigen. Bombingen har kostet landet anseelse og mye penger. Noe av det ble forsøkt kompensert denne uken i Genève. Men skulle våpenhvilen holde, vil fremdeles Jemen slite med følgende:

Et stort antall forskjellige væpnede grupperinger med forskjellige mål

Konflikt mellom nord og sør

En svært omdiskutert president

En befolkning som sulter