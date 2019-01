Rahaf har ankommet Canada

– Dette er en svært modig ny canadier, sa Freeland ved al-Qununs side etter at 18-åringen ankom landet lørdag formiddag lokal tid.

Statsminister Justin Trudeau sa dagen i forveien at Canada har innvilget saudiaraberen asyl.

– Canada har vært utvetydig på at vi jobber for menneskerettigheter og kvinners rettigheter over hele verden. Da FN anmodet oss om å innvilge asyl for al-Qunun, godtok vi det, sa Trudeau.

Al-Qunun ble verdenskjent da hun ble stanset på en flyplass i Bangkok forrige lørdag. Der ba hun for sitt liv og hevder at familien har mishandlet henne både fysisk og psykisk. Hun hevder også å ha vendt seg bort fra islam, noe som er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.

Thailandske myndigheter truet med å sende henne hjem, men gjennom å skrive om situasjonen sin på Twitter klarte al-Qunun å tvinge frem en helomvending.

Hun ble isteden overlevert til UNHCR, som onsdag ga henne status som flyktning.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi takker både myndighetene i Thailand og Canada for at saken har fått en lykkelig slutt.

– Al-Qunun har fanget verdens oppmerksomhet de siste dagene, og ga et innblikk i den utrygge situasjonen for millioner av flyktninger verden over, sa Grandi i en uttalelse fredag.

– Flyktningers sikkerhet kan ikke alltid garanteres, men i denne saken har flyktningloven og humaniteten rådet, sa han.