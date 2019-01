Seks hundehvalper stjålet i Sverige

Det melder Kristianstadsbladet onsdag kveld.

– I forbindelse med det grove ranet, ble seks valper av rasen golden retriever tatt. De var syv uker gamle og koster rundt 15.000 kroner stykket, sier Peter Frostlund i det lokale politiet til avisen.

Politiet vil gjerne ha tips dersom folk for eksempel oppdager suspekte salgsannonser på internett.

Hvorfor hendelsen onsdag morgen betraktes som et ran, vil ikke politiet utdype. Ingenting annet enn de seks små dyrene ble stjålet, og politiet opplyser at to eller tre gjerningspersoner var involvert.