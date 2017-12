Dødsfall etter Puerto Rico-orkan skal gjennomgås

Det er fremsatt påstander om at det amerikanske territoriet grovt har underrapportert dødsfall orkanen forårsaket.

Guvernør Ricardo Rosselló sa i en uttalelse at det er mulig at antall døde etter orkanen er høyere enn det offisielle tallet på 64. Maria traff Puerto Rico 20. september med vind på opptil 69 meter per sekund. Skadene er anslått til å beløpe seg til 95 milliarder dollar.

– Vi har hele tiden ventet at antall orkanrelaterte dødsfall vil øke etter hvert som vi mottok mer faktabasert informasjon, og ikke rykter, og denne gjennomgangen vil sikre at vi teller alle, sa han.

Bestrider tall

Rossellos administrasjon har gjentatte ganger forsvart det offisielle dødstallet, selv om analytikere har sagt at det ikke kan stemme. Mens det nåværende tallet inkluderer noen som døde av hjerteinfarkt, selvmord og pustevansker, sier kritikere at det likevel ikke inkludere alle.

En rapport utarbeidet av forskere ved Pennsylvania State University anslår at det var nesten 500 dødsfall mer enn normalt i Puerto Rico i september. New York Times sammenlignet nylig dødsstatistikken i månedene etter at orkanen traff med samme tidsrom de foregående årene og anslo at antall dødsofre kan være over tusen.

Besøk fra Washington

To representanter fra Trump-administrasjonen kommer til Puerto Rico på tirsdag for å vurdere hvordan det går med gjenoppbyggingen, melder Reuters.

Besøket til den nye ministeren for innenlands sikkerhet – Kirstjen Nielsen – og bolig- og byutviklingsministeren Ben Carson kommer etter at Republikanere mandag gjorde det kjent at de vil legge fram en katastrofehjelpepakke på 81 milliarder dollar.

Noen av den hjelpen vil gå til Puerto Rico, men også til stater som Texas og Florida som ble rammet av andre orkaner og til California, som opplever de verste brannene i delstatens historie.