2. juledag møtte Berg sin russiske advokat Ilja Novikov. Berg sitter isolert i høyrisikofengselet Lefortovo i Moskva.

– Han er i god form, men han er preget av at han er under stort press. Han fremholder at han er uskyldig, sier Novikov til Aftenposten.

FSB hevder at Berg jobber for norsk etterretningstjeneste, og de siste dagene har flere russiske medier publisert informasjon om at nordmannen skal ha innrømmet skyld. Det stemmer ikke, fremholder den russiske advokaten.

– Berg mener at han ble lurt i en felle. Han ble bedt om å ta med penger til Russland, og det visste FSB. Da han ble arrestert på gaten hadde han penger i en konvolutt. FSB hevder at det var penger han skulle bruke til å betale for etterretningsinformasjon, forteller Novikov.

Berg skal ha blitt bedt av noen nordmenn om å ta med pengene, og han skal ikke ha stusset over det. Hvem disse nordmennene er, er ikke kjent.

FSB er det russiske sikkerhetspolitiet, arvtageren etter Sovjet-tidens KGB.

Skrev anke på norsk

Tidligere er det kommet frem at Berg skrev en anke selv for hånd, på norsk, fordi den statsoppnevnte advokaten ikke gjorde det. Det var før familien engasjerte Novikov.

– Jeg jobber nå med en anke på varetektsfengslingen.

På grunn av jule- og nyttårsfeiringen vil ikke anken bli behandlet før et stykke ut i januar.

Novikov sier at hvis Berg skulle bli dømt, kan det være aktuelt med soningsoverføring til Norge. Det kan også bli aktuelt med en diplomatisk løsning i en eller annen form.

Russiske medier skriver at Berg er siktet for å ha spionert for Norge og den amerikanske etterretningstjenesten CIA. Paragrafen Kirkenes-mannen er siktet etter, har en strafferamme på 10 til 20 års fengsel. Minstestraffen er 10 år.

Kjent advokat

Novikov er kjent som en uredd og uavhengig advokat som har jobbet med mange tunge politiske saker, blant annet saken til ukrainske Nadezjda Savtsjenko.

Den ukrainske piloten Savsjenko ble tatt av prorussiske opprørere i Øst-Ukraina i 2015 og ble fengslet i Russland. Hun ble dømt til 22 års fengsel av en russisk domstol i fjor. Ifølge dommen var hun involvert i drapet på to russiske reportere i krigssonen i Øst-Ukraina. Hun ble senere løslatt i en fangeutvekslingsavtale mellom Russland og Ukraina.

Avvist anke

I dag ble det også klart at Aleksej Zjitnjuks anke er avvist av en russisk domstol. Russeren er anklaget for å ha levert hemmeligstemplede dokumenter til Berg.

Tirsdag ble Zjitnjuks anke avvist av en domstol i Moskva, ifølge VG.

– Domstolens avgjørelse står ved lag, og anken er avvist, sier talsperson Uljana Solopova, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Spesialoperasjon

Berg, som er tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes, er av det russiske sikkerhetspolitiet FSB pågrepet for spionasje i Moskva. FSB hevder at han var i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske marinen.

Det er den russiske borgeren Zjitnjuk, som er anklaget for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes mener det ser dårlig ut for ankesakene til begge de anklagede.

– At de skulle slippe ut fra varetekt i en spionsak, er lite sannsynlig, sier Risnes.